Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), moment de bilanț la finalul primului an de mandat: „Rămân aproape de cetățeni, de problemele reale, de proiectele și ideile care pot aduce schimbări concrete”

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) și-a publicat raportul de activitate la finalul primului an de mandat, cu zeci de propuneri legislative și proiecte pentru clujeni. „Dialogul deschis, implicarea și munca făcută cu responsabilitate rămân direcții constante, pentru ca fiecare pas făcut să aibă sens pentru comunitate”, spune parlamentarul clujean.

Moment de bilanț la finalul primului an de mandat.

Deputatul Remus Lăpușan a publicat raportul de activitate la încheierea primului an de mandat: activitate prodigioasă în plan legislativ, precum și proiecte ce vizează direct comunitățile locale.

Inițiativele legislative au vizat domenii esențiale pentru funcționarea statului și pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Remus Lăpușan (PSD Cluj) a inițiat și coinițiat 67 propuneri legislative, din care 5 au fost promulgate legi.

Principalele proiecte legislative propuse au vizat:

*Sănătatea publică. Modificarea și completarea legislației privind reforma în domeniul sănătății, reglementarea profesiei de dietetician, precum și măsuri de sprijin pentru prevenirea și combaterea violenței și femicidului

*Administrație publică și cadrul normative. Actualizarea Codului administrativ, a Codului fiscal, a legislației privind finanțele publice locale și regimul contravențiilor, în vederea creșterii eficienței și predictibilității instituționale

*Dezvoltare economică și investiții. Inițiative legislative privind programe de investiții și locuri de muncă, sprijinirea mediului de afaceri, soluționarea alternativă a litigiilor comerciale și protecția consumatorilor

*Agricultura și cercetarea agricolă. Proiecte de lege referitoare la organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice, reglementarea terenurilor agricole și sprijinirea sectorului agroalimentar.

*Siguranța publică și protecția civilă. Inițiative ce vizează activitatea ARSVOM, protecția civilă, prevenirea violenței în cadrul competițiilor sportive și combaterea traficului de persoane

*Cultura și identitatea națională. Instituirea unor ani tematici dedicați unor personalități și repere istorice și culturale (Anul Mihai Eminescu, Anul Constantin Brâncuși, Ziua Munților Apuseni, Anul Iancu de Hunedoara, Anul Ilie Năstase);

De asemenea, în Parlament, Remus Lăpușan a susținut 29 de declarații politice, dintre care patru în scris, pentru a semnala probleme concrete și pentru a propune măsuri aplicabile atât la nivel local, cât și național. Este membru și secretar în Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare, contribuind activ la dezbaterile legislative.

Activitate europeană și diplomatică

Anul trecut, parlaemntarul PSD Cluj a avut o activitate intensă și în plan extern, prin participarea la diverse evenimente ce au vizat consolidarea cooperării cu partenerii României.

Astfel, Remus Lăpușan a participat la Săptămâna Parlamentară Europeană 2025, eveniment organizat în contextul preluării Președinției Consiliului UE de către Polonia. Consolidarea cooperării interparlamentare și corelarea politicilor naționale cu prioritățile europene au fost printre principalele obiective ale agendei.

Săptămâna Parlamentară Europeană 2025|Foto: Remus Lăpușan

De asemenea, parlamentarul PSD Cluj a avut o întâlnire de lucru cu ambasadorul Japoniei în România, Katae Takashi. În cadrul discuțiilor au fost vizate dialogul bilateral și identificarea unor direcții de cooperare instituțională între România și Japonia.

Deputatul Remus Lăpușan și ambasadorul Japoniei în România, Katae Takashi|Foto: Remus Lăpușan

Evenimente culturale și proiecte pentru comunități

Prin intervențiile demarcate, Lăpușan a urmărit promovarea unor soluții realiste, adaptate nevoilor comunităților și orientate către îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

„Totodată, activitatea din teren a vizat menținerea unui dialog constant cu cetățenii și susținerea inițiativelor locale, prin participarea la acțiuni de promovare a producătorilor locali, evenimente dedicate informării și implicării tinerilor, precum și întâlniri cu reprezentanți ai mediului economic, educațional și asociativ”, a declarat deputatul PSD Cluj, Remus Lăpușan.

Promovarea produselor și producătorilor locali|Foto: Remus Lăpușan

Astfel, activitățile desfășurate în teren au contribuit la o mai bună înțelegere a nevoilor reale ale comunităților, la încurajarea participării civice și la sprijinirea dezvoltării locale durabile, consolidând legătura dintre reprezentarea parlamentară și comunitățile din teritoriu.

Activitate în teritoriu|Foto: Remus Lăpușan

Parlamentarul clujean este un susținător constant al activităților culturale, al proiectelor educaționale și de dezvoltare profesională.

