PNL Cluj acuză un consilier AUR de ipocrizie în cazul blocului ANL de pe strada Tășnad. „Populismul nu ține loc de responsabilitate”, transmit liberalii clujeni.

Liberalii clujeni denunță „ipocrizia și impostura” AUR: „Populismul nu ține loc de responsabilitate”|Foto: primariaclujnapoca.ro

Liberalii clujeni au reacționat, vineri, în cazul declarațiilor recente ale consilierului local AUR, Anca Ciubăncan, în ceea ce privește situația blocului ANL de pe strada Tășnad nr. 10.

Astfel, PNL Cluj acuză consilierul local AUR de ipocrizie și lipsă de onestitate instituțională. În timp ce vorbește public despre sprijin pentru locatari, în Consiliul Local s-a pronunțat împotriva soluțiilor legale care ar fi permis rezolvarea problemele reale ale familiilor care locuiesc în imobil.

Reacția liberalilor clujeni vine în urma vizitei în teren efectuate de consilierul AUR, unde a oferit asigurări că situația imobilului afectat de infiltrații, cu riscuri pentru locatarii blocului ANL, va fi soluționată în urma eforturilor depuse. În fapt, consilierul local AUR s-a opus măsurilor care ar fi permis intervenții concrete pentru remedierea problemelor apărute.

PNL Cluj denunță „ipocrizia și impostura” AUR în cazul blocului ANL de pe strada Tășnad: „Populismul nu ține loc de responsabilitate”

În 2023, atunci când chiriașii ar fi putut cumpăra locuințele, aspect ce ar fi permis locatarilor să remedieze legal disfuncționalitățile, Anca Ciubăncan (AUR Cluj) s-a opus măsurilor propuse în Consiliul Local printr-un vot împotrivă.

PNL Cluj demască „imposture și ipocrizia” consilierului local, semnalând că acestea au ajuns la rang de „virtute” pentru AUR Cluj.

„În lipsa unor argumente juridice și administrative solide, unii consilieri locali aleg să se reinventeze periodic în «salvatori» ai cetățenilor, prin postări populiste și declarații lipsite de onestitate instituțională”, spun liberalii clujeni într-un mesaj public.

„Recent, un consilier local AUR a afirmat public, în legătură cu situația blocului ANL de pe strada Tășnad nr. 10, că «va face tot ce îi stă în putere pentru a-i ajuta» pe locatari. Din păcate, această declarație trădează fie o gravă amnezie politică, fie o formă evidentă de impostură publică.

Adevărul factual și juridic

În septembrie și octombrie 2023, același consilier local a avut ocazia concretă și legală de a «face tot ce îi stă în putere» pentru cele 10 familii din blocul ANL de pe strada Tășnad nr. 10.

Mai exact, cu ocazia dezbaterilor și voturilor privind vânzarea locuințelor către chiriași, acesta s-a opus vehement, ignorând:

*dreptul legal al chiriașilor de a cumpăra locuințele, conform legislației aplicabile programului ANL

*posibilitatea reală ca, prin dobândirea dreptului de proprietate, locatarii să poată demara legal proceduri de reabilitare termică și anvelopare a clădirii, imposibil de realizat în regim de chirie administrată defectuos.

Este, desigur, posibil ca respectivul consilier să nu cunoască diferența juridică dintre Programul Agenției Naționale pentru Locuințe destinat tinerilor și regimul locuințelor sociale, după cum este evident că nu stăpânește nici distincția dintre reabilitare termică și simpla refațadizare. Însă lipsa de competență nu poate fi compensată prin discurs duplicitar și gesturi teatrale.

Unde era «salvatorul» în 2023?

Întrebarea este legitimă: Unde era doamna consilier în septembrie și pe 17 octombrie 2023, când putea fi cu adevărat salvatorul celor 10 familii?

Răspunsul este simplu și documentabil: era prezentă în ședințele Consiliului Local și s-a opus vânzării locuințelor către acești chiriași, care astăzi trăiesc:

*cu infiltrații masive de apă de la ultimul etaj până la parter;

*cu o centrală termică de bloc care funcționează fără verificările ISCIR obligatorii;

*cu fațadă degradată;

*cu un contor de gaz amplasat ilegal în subsol, generând risc real pentru siguranța și viața locatarilor.

Însă populismul nu ține loc de responsabilitate”, arată PNL Cluj.

Liberalii clujeni semnalează că acest tip de discurs nu mai convinge pe cineva.

„Clujenii sunt inteligenți și nu pot fi tratați la nesfârșit ca public captiv al unor jocuri politice de tip «circul în doi» practicat constant în forul deliberativ. A te erija astăzi în «polițistul» sau «salvatorul» clujenilor, după ce ieri te-ai opus soluțiilor legale reale, nu face cinste nici instituției Consiliului Local, nici celui care practică acest dublu discurs. Responsabilitatea administrativă nu se face pe Facebook, ci prin vot, competență și asumare”, adaugă PNL Cluj.

În toamna anului trecut, consilierul local AUR Cluj, Anca Ciubăncan, a formulat pretenții cu substrat etnic în condițiile în care suma alocată pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale a României a fost mai mică decât cea care a fost prevăzută pentru desfășurarea Zilelor Culturale Maghiare. Nemulțumirile consilierului AUR Cluj au fost cu atât mai aiuritoare cu cât atunci când s-a propus reducerea bugetului pentru evenimentele de 1 Decembrie, Ciubăncan a solicitat o măsură extremă: o tăiere de 30% a bugetului din 2026 pentru segmentul cultural și social din Cluj-Napoca, măsură ce ar afecta direct proiectele independente din oraș.

