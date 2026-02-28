CFR Cluj, calificare spectaculoasă în play-off

CFR Cluj a reușit calificarea în play-off după victoria obținută în deplasare cu Farul Constanța, 2-1.

CFR Cluj, calificare spectaculoasă în play-off|Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Partidă cu miză uriașă pentru CFR Cluj: după 9 victorii consecutive în campionat, CFR Cluj a tras tare pentru calificarea în play-off.

„Feroviarii” au reușit deschiderea scorului în min.16, prin șutul lui Aliev, scor dublat de Muhar în min.27.

Astfel, ardelenii au încheiat repriza în avantaj.

În repriza secundă, Farul a ripostat prin golul marcat de Ișfan, în min.65.

Scorul a rămas neschimbat, dincolo de cele 3 minute de prelungiri, iar „feroviarii” și-au adjudecat victoria și calificarea în play-off.

Cu 50 de puncte în clasamentul Superligii, aflată în top 5, CFR Cluj obține o calificare spectaculoasă în play-off.

Echipele de start:

Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Larie, Marins, Pellegrini - Grigoryan, Ramalho, Dican, C. Ganea - Alibec, Ișfan

Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Ș. Duțu, Țîru, Fotin, Banu, Radaslavescu, Goncear, Tănasă, Vojtus, Doicaru, C. Sima

CFR Cluj: M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, T. Keita, Păun - Cordea, Aliev, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Huja, Perianu, Fică, Deac, Gligor, Biliboc, Zahovic, Slimani

Antrenor: Daniel Pancu

