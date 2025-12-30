Consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic și apărarea colectivă, printre temele abordate de premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Olandei în cadrul vizitei la Baza Aeriană din Câmpia Turzii

Premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Olandei, Dick Schoof, au efectuat, marți, o vizită de lucru la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români și olandezi dislocați în bază.

Vizita a oferit prilejul organizării consultărilor bilaterale privind situația de securitate din regiune și cooperarea în cadrul NATO, pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Premierul Ilie Bolojan, vizită la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii|Foto: gov.ro

De asemenea, a fost subliniată contribuția Regatului Țărilor de Jos la misiunile NATO desfășurate în România, inclusiv dislocarea dronelor militare și a personalului Forțelor Aeriene olandeze, potrivit unei informări publicate de Guvern.

Cei doi prim-miniștri au discutat despre măsurile în curs pentru consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic și despre contribuțiile concrete ale statelor aliate la descurajarea și apărarea colectivă.

Au fost amintite și proiectele comune în domeniul instruirii, în special Centrul de instruire pentru piloți F-16 de la Borcea.

Premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Olandei, Dick Schoof, la popotă cu soldații NATO, la baza de la Câmpia Turzii|Foto: gov.ro

Discuții cu militarii de la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

Întâlnirea cu militarii din bază, olandezi, români și americani, a oferit prilejul unui dialog direct privind misiunile desfășurate și condițiile operaționale.

Ilie Bolojan a apreciat profesionalismul și responsabilitatea cu care aceștia își îndeplinesc atribuțiile, subliniind rolul cooperării multinaționale în menținerea securității regionale.

Au mai fost abordate și aspectele legate de negocierile actuale pentru a ajunge la pace în Ucraina, cât și răspunsul coordonat la amenințările hibride și la campaniile de dezinformare ale Rusiei.

Abordare unitară pentru asigurarea securității regionale

„Vizita confirmă nivelul ridicat al cooperării dintre România și Regatul Țărilor de Jos și continuitatea unui parteneriat adaptat realităților actuale de securitate, cu contribuții concrete în plan aliat și regional”, transmite sursa citată.

Cei doi prim-miniștri au discutat și despre sprijinul acordat Ucrainei, evidențiind necesitatea unei abordări unitare la nivel aliat, în cadrul NATO, precum și a unei cooperări strânse cu Statele Unite.

