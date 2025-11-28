Serviciu militar voluntar din 2026. Bolojan: „Trebuie să începem treptat”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că bugetul Armatei va fi „puțin mai mare” în 2026 și va permite începerea programului pentru armata voluntară, urmând să debuteze treptat, cu un număr între 1.000 și 3.000 de voluntari.

„Cu siguranță bugetul armatei pe anul viitor va fi puțin mai mare decât anul acesta și, fiind această creștere care este un angajament al României pe care l-am luat alături de celelalte țări europene, Ministerul Apărării își va dimensiona bugetele și cu siguranță anul viitor trebuie să fie primul an în care cei care doresc să facă această formă de voluntariat vor putea începe”, a spus Bolojan, la Digi 24, potrivit Agerpres.ro

Prim-ministrul a explicat că programul trebuie să înceapă treptat și să se extindă anii următori.

Serviciu militar voluntar din 2026. Bolojan: „Trebuie să începem treptat”.

„Părerea mea este că trebuie să începem treptat, pentru că, în momentul în care intră oameni noi într-o procedură nouă, lucrurile trebuie așezate, dar cred că e o formulă de evoluție treptată în care trebuie început cu un număr mai mic, 1.000, 2.000, 3.000 și trebuie să crească treptat în anii următori în funcție de cum vor reacționa românii”, a precizat Ilie Bolojan.

Guvernul a aprobat, la începutul lunii octombrie, proiectul de lege prin care tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani vor putea participa voluntar, timp de 4 luni, la un program de pregătire militară de bază. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților și se află la Senat.

Ce spun românii despre voluntariatul militar?

Deși numărul celor care sunt de acord cu introducerea stagiului militar voluntar în România este în ușoară scădere față de acum zece ani, aproape trei sferturi dintre români (74,2%) au o părere bună despre stagiul militar pe bază de voluntariat, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, sondaj realizat în perioada 1 - 9 septembrie.

În același timp, votanții AUR sunt cei mai ostili serviciului militar pe bază de voluntariat, iar alegătorii PNL și USR sunt cei mai favorabili.

74.2% dintre români au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat (față de 79.4% în iulie 2015), în timp ce 20.7% au o părere proastă (față de 15.1% în iulie 2015). Ponderea non-răspunsurilor este de 5.1%.

„Segmentarea răspunsurilor pe grupuri de populație dezvăluie opinii relativ omogene, doar în rândul populației cu studii primare înregistrându-se un procent de peste 30% care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar. De asemenea, votanții tuturor partidelor declară în proporții foarte mari o părere bună despre stagiul militar voluntar, cu proporții foarte ridicate în cazul votanților PNL și USR.

În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepții pot contribui la consolidarea pregătirii și rezilienței populației în raport cu amenințările de securitate concrete”, potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac.

