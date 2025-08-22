Bolojan: „România poate oferi garanții de securitate Ucrainei prin punerea bazelor militare la dispoziţia NATO”

Premierul Ilie Bolojan spune că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina.

De altfel, premierul a explicat că România nu va trimite trupe în Ucraina.

Însă țara noastră poate fi parte activă a garanțiilor de securitate pentru statul vecin.

Întrebat care este poziția Guvernului față de faptul că liderii europeni cer Statelor Unite să trimită avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite Ucrainei, premierul Ilie Bolojan a amintit poziția țării noastre față de aliați, unul dintre aspecte fiind acela că nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.

„În toate aceste luni, așa cum știți, atunci când la un moment dat s-a pus problema susținerii unor garanții de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puțin două lucruri cât se poate de răspicat: «Nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe pe teritoriul Ucrainei». Acesta a fost un punct cât se poate de clar.

Iar al doilea punct, în discuțiile cu aliații noștri a fost acela că, având în vedere apartenența României la NATO, bazele noastre militare, care și astăzi sunt operate în comun de forțele noastre și de forțele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite ale Americii, ale celorlalți aliați. Și astăzi de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliția aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciții militare în comun și deci acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Punerea bazelor noastre militare la dispoziția aliaților NATO”, a declarat la Antena 1 premierul Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.ro

MApN: România, aliat activ în apărarea Flancului estic al NATO

Ministerul Apărării Naționale a transmis joi că România este un aliat de încredere și activ în apărarea Flancului estic al NATO și își menține angajamentul pentru un sprijin multidimensional și durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianța și cu Uniunea Europeană.

MApN a evidențiat că „infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe Flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”.

„România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaționale și legile în vigoare”, a subliniat MApN.

