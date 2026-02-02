Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. Deputat norvegian: „A fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească”

Propunere curajoasă a parlamentarului norvegian Arild Hermstad: Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, merită Nobelul pentru Pace în contextul eforturilor de consolidare a democrației moldovenești în fața tentativelor de destabilizare ale Rusiei.

Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace|Foto: presedinte.md

Un deputat norvegian, Arild Hermstad, lider al Partidului verzilor, o propune pe Maia Sandu pentru premiul Nobel pentru Pace, notează Defapt.ro

„A fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească”, a scris deputatul norvegian într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Arild Hermstad conduce Partidul Verzilor din 2022. Partidul este pro-NATO și pro-UE.

Hermstad arată că Sandu a fost „în prima linie a apărării democrației în Europa”, blocând tentativele Rusiei de manipulare a alegerilor, dezinformarea și atacurile cibernetice, iar prin acțiunile sale curajoase „a oprit planurile Kremlinului de a submina democrația moldovenească”.

„Am nominalizat-o pe președinta Moldovei Maia Sandu la Premiul Nobel pentru pace.

Sandu a fost pe frontul democrației în Europa. Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală rusă, dezinformare, atacuri cibernetice și destabilizare pentru a obține o guvernare mai prietenoasă Kremlinului.

Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa.

Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a notat deputatul Arlid Hermstad în mesajul citat.

Republica Moldova a fost supusă unor metode constante de influenţare a alegerilor de către Rusia, precum şi acţiunilor de destabilizare, tentativă prin care Kremlinul încerca instalarea unei puteri pro-ruse.

„Sandu le-a răspuns rușilor cu mijloace pașnice: să întărească statul de drept, să protejeze alegerile libere și să respecte un curs democratic. Sandu se distanțează clar de imperialismul rus și leagă Moldova mai aproape de democrațiile occidentale.

Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: Construim comunități robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezist influenței autoritare cu transparență și guvernanță publică.

Democrația este o condiție prealabilă pentru adevărata pace. Maia Sandu a fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească. Pentru asta cred că merită Premiul Nobel pentru pace”, a scris Hemstad, pe Facebook.

Sandu, „Liderul Mondial al Anului” 2025

De altfel, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” 2025 de publicația britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse.

Pe 24 decembrie 2020, Maia Sandu a fost învestită în funcția de președinte al Republicii Moldova, după victoria din 15 noiembrie 2020, când a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. La 24 decembrie 2024, Maia Sandu a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de șef de stat, după ce a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, devenind primul președinte reales prin vot direct al cetățenilor.

