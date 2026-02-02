Proiectul de modificare a legii Curții Constituționale, depus în Parlament. Ce obligații ar urma să aibă judecătorii CCR?

A fost depus în Parlamentul României, proiectul care propune modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale.

Proiectul de lege care modifică legea CCR, depus în Parlamentul României | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat că a depus în Parlament, alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale și a precizat că niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor CCR în exercitarea mandatului și nici inamovibilitatea pe durata acestuia.

„Așa cum am promis, am depus, împreună cu colegul meu, senatorul Daniel Fenechiu, proiectul pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Proiectul poate fi completat prin dezbaterea parlamentară. Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curții Constituționale”, a scris Turcan, luni, 2 februarie 2026, pe Facebook.



Potrivit acesteia, în ultimii ani, Curtea Constituțională și-a pierdut din credibilitate din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate sau din cauza absențelor repetate și a boicotării unor decizii importante.

Principalele măsuri cuprinse în proiect sunt:

instituirea expresă a obligației judecătorilor CCR de a participa la ședințele Plenului - boicotul nu mai poate fi o opțiune;

sancționarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat de la ședințele Plenului Curții cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră;

revocarea de către Parlament sau președintele României (în funcție de cine i-a numit) a judecătorilor aflați în situații de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv de la lucrările Plenului sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției de judecător mai mult de 90 de zile.

„Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor Curții Constituționale în exercitarea mandatului și nici inamovibilitatea pe durata acestuia. Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită și responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituții. Este important pentru încrederea românilor în instituții ca strategia boicotului politic și a tergiversării judecății să nu își mai găsească sălaș în Curtea Constituțională a României”, a transmis Raluca Turcan.

