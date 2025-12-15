A fost adoptată moțiunea simpă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Pleacă din Guvern?

Parlamentul a adoptat, luni, 15 decembrie 2025, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR).

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată, luni, de plenul Senatului.





S-au înregistrat 74 voturi pentru, 43 contra, o abţinere.

Moţiunea simplă, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, a fost iniţiată de AUR.

„Rezultatul votului la moțiune nu este unul surprinzător. Am mers în Parlament pentru că eu chiar cred că este nevoie să fie date toate informațiile necesare. În mod evident această moțiune nu avea la bază găsirea unor soluții ci doar fabricarea unor vinovați, ca să se mai cațere anumite persoane pe acest subiect. Eu am spus foarte clar de la bun început: nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, și în niciun caz nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a precizat Buzoianu.

Situația de la Paltinu a fost foarte gravă, iar 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenței unor oameni puși la nivel local tot de către cei care astăzi strigă „Demisia” a afirmat, luni, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, la dezbaterile din Parlament pe marginea moțiunii simple de cenzură la adresa sa.

„A fost o situație foarte gravă la Paltinu. 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenței unor oameni puși la nivel local, tot de către cei care astăzi strigă «Demisia». Aceste situații au fost menționate public. Documentele au fost făcute publice, pentru că transparența nu se declamă, transparența se practică. Raportul preliminar al Corpului de control a fost trimis inclusiv la Parchet. Am ieșit public, inclusiv la ora Guvernului, și am spus toată cronologia și toate documentele. Ceea ce evită complet această moțiune este să spună că există, totuși, structuri operative la nivel local care au venit cu acest calendar de coborâre a apei în lacul Paltinu. Ele au venit cu analiza de riscuri, au venit și cu garanții. Ce uită să spună această moțiune este că aceste autorități operative de la nivel local au venit în mai multe ședințe să spună că nu există riscul cu privire la alimentarea populației cu apă. Ce uită această moțiune să spună este că ministrul Mediului, Ministerul Mediului, nu a fost avertizat nici măcar după ore întregi, după ce apa a fost oprită la nivel local. Și dacă l-ar fi informat, era treaba lor să vină cu soluții, pentru că de aia sunt directori puși, de aia au bugete, de aia au așa salarii serioase, de aia au spatele politic asigurat de către partide care, astăzi, se prefac că nu mai știu de unde au venit directorii ăia”, a spus Buzoianu.



Potrivit șefei de la Mediu, nu există niciun Ordin al ministrului de începere a acestor lucrări, pentru că nu există în atribuția ministrului Mediului să dea ordin de începere a lucrărilor.

„Știți la fel de bine că aceste lucrări au fost începute cu ordinul lor de începere la nivel local, pentru că aia este atribuția autorităților de la nivel local, din subordinea Ministerului Mediului. Adevărul de fond este că politicienii care au depus această moțiune nu caută soluții, ci sunt niște demagogi care vin și spun că sinecurismul poate să fie ridicat la nivel de politică de stat, iar eu nu pot să fiu de acord cu asta. Nu pot să nu văd și cred că nicio țară întreagă nu poate să se prefacă că nu vede că, la nivel local, de când am venit la Ministerul Mediului, am scos la iveală întregi autorități care au fost acaparate ani de zile, au făcut imposibil să mai fie făcută orice fel de lucrare la nivel local. Pentru că oamenii care conduc aceste lucrări, oamenii care conduc aceste autorități au în spatele lor numai susținere politică, nimic pe fond, nimic pe cunoștințe, nimic experiență, nimic echipe, dar au foarte mulți bani. Moțiunea cere un vot de blam, zice că ar fi nevoie de demisia mea. Știu că pentru unii ar fi foarte confortabil ca omul care a venit și a spus ajunge, verificăm, schimbăm, reformăm, fix ăsta să plece... Eu vă spun un singur lucru: voi continua curățenia, voi continua reformele și atâta timp cât voi rămâne la Ministerul Mediului, nimeni n-o să poată să mă șantajeze cu funcția pentru că nu le convine lor că zboară oamenii lor incompetenți din funcții de la nivel local”, a transmis Diana Buzoianu.

Pleacă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului?

Cu toate acestea, adoptarea în Parlament a unei moțiuni simple pentru demiterea unui ministru nu este de natură să oblige Guvernul să demită ministrul respectiv. În Constituția României se prevede faptul că Senatul sau Camera Deputaților poate adopta o moțiune simplă prin care să-și exprime poziția cu privire la o problemă de politică internă/externă, ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări. Textul Constituției nu stabilește însă că, odată cu exprimarea acestei poziții, oricare dintre Camere ar putea să dispună și luarea unor măsuri concrete cu privire la acea problemă și care să fie obligatorii pentru Guvern, cum ar fi revocarea din funcție a unui ministru, potrivit avocatnet.ro.

Conform sursei citate, așa cum reamintește Curtea Constituțională într-una dintre deciziile sale (Decizia nr.148 din 21 februarie 2007), în sistemul constituțional al României controlul parlamentar este lipsit de sancțiune, cu excepția moțiunii de cenzură, care are ca efect obligatoriu demiterea întregului Guvern.

„Prin moţiunea simplă s-a pus la dispoziţia parlamentarilor un instrument mai eficient de realizare a funcţiei de control a Parlamentului asupra Guvernului, dar adoptarea unei moţiuni simple nu are ca efect juridic direct revocarea unui membru al acestuia. Moţiunea simplă are, însă, efecte în plan politic, marcând o victorie a forţelor politice care au iniţiat-o şi susţinut-o, cu un ecou corespunzător în opinia publică. Aşadar, lipsa unui asemenea efect juridic a moţiunii simple nu atrage consecinţa anihilării efectelor sale politice, deoarece, în situaţia în care executivul ignoră moţiunea simplă, cele două Camere ale Parlamentului au posibilitatea să recurgă, dacă se impune, la moţiunea de cenzură”, potrivit deciziei citate.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că nu va demisiona din funcţie, ea a arătat că a văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu va ceda.

Senatul a dezbătut și votat, luni, 15 decembrie 2025, moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.



Semnatarii documentului cer demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și „ignorarea” situației barajelor din România.

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a anunțat, luni, că PSD va vota în Senat moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, nu ca exercițiu retoric, ci ca act de responsabilitate politică în fața unui dezastru administrativ de proporții, care a lăsat peste 120.000 de oameni, din 15 localități, fără apă.

