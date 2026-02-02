Clujenii pot alege cum să arate parcul Farmec după extindere. Cum puteți vota?

Locuitorii din Cluj-Napoca sunt invitați să aleagă varianta de amenajare pentru extinderea parcului Farmec.

Concept în premieră la Cluj-Napoca: mecanism pilot de participare publică pentru un proiect de amenajare urbană. Clujenii sunt invitați să aleagă varianta de amenajare pentru extinderea parcului Farmec

Primăria Cluj-Napoca organizează marți, 17 februarie 2026, de la ora 17.00, o dezbatere publică cu tema „Reabilitarea bazei sportive Farmec".

Dezbaterea va avea loc la Pavilionul Tinerilor, Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor și va fi organizată sub egida Centrului de Inovare și Imaginație Civică.

În premieră, cu această ocazie, Primăria Cluj-Napoca lansează un mecanism pilot de participare publică dedicat proiectului de extindere a parcului Farmec. Demersul urmărește implicarea directă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor privind amenajarea spațiilor publice și testarea unui nou mod de colaborare între administrație, specialiști și comunitate.

Mecanismul are caracter experimental, iar rezultatele vor fi analizate și, dacă va fi cazul, extinse și la alte proiecte urbane.

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, scopul acestui mecanism este de a permite cetățenilor să se informeze, să formuleze opinii și să își exprime o opțiune clară cu privire la conceptul de amenajare al parcului Farmec, într-un cadru organizat, transparent și predictibil.

Cum funcționează mecanismul de participare publică?

Pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca a fost publicată documentația de concept a proiectului, la acest LINK, pentru a putea fi consultată de cetățeni și de alte părți interesate înainte de dezbatere.

Documentația include prezentarea variantelor de concept propuse, elementele principale de amenajare și obiectivele urmărite prin proiect.

În cadrul dezbaterii propriu-zise, proiectantul va prezenta conceptele de amenajare propuse, iar apoi va urma o masă rotundă, în care participanții vor putea formula opinii, observații și sugestii legate de proiect.

Pentru a ajuta organizatorii cu estimarea necesarului logistic, cei interesați sunt rugați să trimită un e-mail la imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro, prin care să anunțe intenția de participare

Dezbaterea are rol consultativ și constituie un moment central al mecanismului pilot și oferă un spațiu de dialog direct între administrație, specialiști și comunitate.

Etapa de vot

În perioada 19 februarie - 19 martie, cetățenii vor putea participa la etapa de vot online.

Votul se va desfășura pe platforma clujnapoca2030.ro, unde vor fi prezentate variantele de concept supuse consultării. Fiecare participant va putea alege varianta de concept pe care o consideră cea mai potrivită pentru reabilitarea parcului Farmec, conform regulilor stabilite și comunicate public.

Anunțarea rezultatului și pașii următori

La finalul perioadei de vot, Primăria Cluj-Napoca va anunța public varianta de concept care a întrunit cel mai mare număr de opțiuni.

Această variantă va sta la baza continuării demersurilor administrative și tehnice necesare pentru realizarea proiectului de reabilitare, în conformitate cu legislația în vigoare și procedurile aplicabile.

Acest proces reprezintă un mecanism pilot și este pentru prima dată când Primăria Cluj-Napoca testează o astfel de abordare participativă structurată, care combină informarea publică, dezbaterea și votul online asupra unui concept de amenajare urbană.

Rezultatele și lecțiile învățate în urma implementării mecanismului vor fi analizate, cu scopul de a îmbunătăți și adapta instrumentele de participare publică utilizate în proiecte viitoare ale municipiului.

Detalii despre extinderea Parcului Farmec

Acest proiect vine în continuarea celui finalizat în urmă cu 3 ani, când a fost reabilitat parcul Farmec, pe o suprafață de 3.125 mp, investiția realizată are ca scop revigorarea acestei zone verzi prin realizarea unor sectoare de odihnă, zone pentru mișcare în aer liber și spații de joacă pentru copii. Proiectul a cuprins și o porțiune a Canalului Morii (1232 mp), a cărui biodiversitate a fost păstrată intactă.

Etapa a doua a proiectului presupune extinderea actualului parc Farmec de pe strada București din cartierul Mărăști, prin realizarea unei baze sportive care să cuprindă inclusiv un centru comunitar. Centrul va pune la dispoziția utilizatorilor un spațiu multifuncțional, adaptabil pentru diferite activități: joacă, lectură, socializare, ședințe administrative sau mici evenimente ale asociațiilor de proprietari din zonă.

Demersul de reactivare a bazei sportive Farmec vine ca răspuns la nevoile locuitorilor din zonă - nevoi exprimate prin petiții, inițiative și campanii civice - și, ca atare, urmărește cooptarea unei părți cât mai însemnate a comunității în configurarea viitorului ansamblu.

Situată într-o zonă rezidențială a orașului cu un deficit semnificativ de dotări publice, Baza sportivă Farmec este văzută ca o resursă importantă pentru comunitate, iar modernizarea ei poate contribui la îmbunătățirea calității locuirii în cartier, prin multiplicarea posibilităților de petrecere a timpului liber și prin mai buna funcționare a rețelei de spații publice.

Înființată în anul 1970 ca parte a întreprinderii Farmec, baza sportivă a funcționat și după privatizarea companiei, fiind concesionată unor operatori comerciali. Abandonate în prezent, atât terenul cât și construcțiile bazei se află în proprietatea municipalității, alături de zona verde adiacentă la vest.

În cadrul dezbaterii va fi prezentat conceptul de amenajare propus, care propune mai multe variante de amenajare și utilizare. La baza acestora se află un set de obiective comune:

1. buna accesibilitate pietonală, prin integrarea în rețeaua de spațiii publice din vecinătate. Eliminarea împrejmuirilor și a obstacolelor, realizarea de alei noi de legătură, extinderea zonelor verzi sunt măsuri care urmăresc unificarea parcului și a bazei sportive, precum și deschiderea acesteia din urmă în direcția străzii București și a Canalului Morii.

2. sustenabilitatea viitorului ansamblu, prin:

gestionarea locală a apelor pluviale;

infiltrare locală, prin limitarea suprafețelor impermeabile;

utilizarea de tehnologii cu consum redus de energie (iluminat LED, climatizare etc)

o performanță energetică ridicată a clădirii;

o proporție semnificativă de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice);

3. adresabilitate și atractivitate pentru cât mai multe tipuri de utilizatori, prin diversificarea activităților, disciplinelor sportive și prin multifuncționalitatea spațiilor și amenajărilor.

4. flexibilitate în utilizare. Variantele principale prezentate permit adaptarea în timp la noi cerințe sau tipuri de activități.

Alături de terenurile principale de sport, configurațiile includ suprafețe al căror rol poate fi schimbat cu relativă ușurință.

Fiecare clujean poate veni cu o idee sau inițiativă valoroasă. Aceasta este ideea centrală a Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), locul în care reprezentanți ai administrației publice locale, cetățeni și specialiști din mediul economic și universitar dezbat transformările și provocările urbane. Prin CIIC dorim să încurajăm participarea, implicarea cetățenilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea Clujului și să utilizăm cât mai bine resursele creative ale comunității.

