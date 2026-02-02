Iubire și regăsire, concert cu inimi sau copilăria între basme și realitate: Februarie vine cu spectacole antrenante la Teatrul Muzical

Spectacolele continuă pe scena Teatrului Muzical. De la iubire stângace la vulnerabilitate, un concert cu inimi sau căutarea speranței dincolo de dependențe și mecanismele de salvare sunt câteva dintre temele ce se regăsesc în programul inedit al lunii februarie.

Spectacolele continuă pe scena Teatrului Muzical. De la iubire stângace la vulnerabilitate, un concert cu inimi sau căutarea speranței dincolo de dependențe și mecanismele de salvare, printre temele ce se regăsesc în programul inedit al lunii februarie | Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

În februarie, spectacolele continuă pe scena Teatrului Muzical cu reprezentații curajoase ce oferă noi perspective asupra iubirii, familiei și vulnerabilității, dar și asupra semnificației intervenției salvatoare în fața adicțiilor.

În perioada 6 – 28 februarie, lasă-te cucerit de farmecele iubirii, dar și de episoadele de umor, ironie și speranță împreună cu Stația Teatru/Muzical.

Iubire și regăsire, concert cu inimi sau copilăria între basme și realitate: Februarie vine cu spectacole antrenante la Teatrul Muzical

La Cringe variete (6 februarie) îți poți face loc pe scenă, pentru a împărtăși din peripețiile erosului buclucaș.

În 8 februarie, ești invitat să te regăsești în spectacolul Take me home, care aduce muzică live, dar și copilăria trăită între basme și realitate.

„Vacanța vine, dar nu și pentru mine”, „Concert cu inimi”, „Marile A – Un cabaret despre adicții” sunt alte câteva proiecte ce te vor încânta în luna iubirii, la Teatru Muzical.

Cringe variete

6 februarie

Ajungem la cea de-a 7-a ediție Cringe, iar de data aceasta tema este iubirea.

Povești despre iubire la Cringe Variete, pe scena Teatrului Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

Seria de spectacole marca Stația Teatru/Muzical revine în februarie ca să râdă de iubire exact așa cum e: stângace, vulnerabilă și foarte umană. Aducem în prim-plan momentele mai puțin plăcute, ușor penibile și extrem de recognoscibile, prin care trecem când ne prinde Valentine’s Day nepregătiți. Sau, mai simplu spus, sinceri cu noi înșine.

Vacanța vine, dar nu și pentru mine

-comedie muzicală nostalgică-

12 & 14 februarie

O poveste despre istoria unei familii de la copilărie până la sfârșitul vieții în căutarea unei vacanțe bine meritate.

Vacanța vine, dar nu și pentru mine este primul spectacol marca Stația Teatru/ Muzical jucat cu subtitrare în limba maghiară| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

Cum îți faci loc printre miile de voci ce te-au înconjurat?

Scenariu și regia: Adonis Tanța

muzica: Renata Burcă

coregrafia: Rácz Endre

decor: Denisa Berceanu

cu: Cristina Tureanu, Paula Maria Seichei, Renata Burcă, Rácz Endre, Mara Solomon, Adonis Tanța.

Concert cu inimi #11

20 februarie

Seria de spectacole muzicale născute din cursul susținut de Adonis Tanța continuă.

Oameni care își caută vocea, curajul și expresia urcă pe scenă într-o atmosferă caldă, vulnerabilă și sinceră. Ne cântă și ne încântă cu un spectacol profund uman, ca și cum am fi în sufrageria unor prieteni, la un get-together în care nimeni nu joacă un rol, dar toți se ascultă.

Programul lunii februarie la Stația Teatru/Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical

Un moment tandru, plin de emoție.

Un concert care se trăiește.

Marile A - un cabaret despre adicție

24 & 28 februarie

MC Pasiune, cunoscut fanilor din Marele B – cabaretul despre burnout, are acum probleme mari cu consumul de substanțe. Mai ales cu ceva foarte nasol numit SPER – sperăm că nici n-ați auzit de el. Așa că are nevoie (din familie, din bloc, din partea statului, din mare) de un Salvator sau o Salvatoare. Cine credeți că va fi, oare?

Text: Maria Manolescu

Regie: Dragoș Mușoiu

Muzică: Renata Burcă

Coregrafie: Bezsán Noémi

Scenografie: Denisa Berceanu

Cu: Adonis Tanța, Cristina Tureanu, Paula Maria Seichei, Rácz Endre și Renata Burcă

Spectacol recomandat 16+.

