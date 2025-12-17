Noi măsuri adoptate de Coaliție: salariul minim crește de la 1 iulie 2026, iar impozitul pe cifra de afaceri se reduce la jumătate. Ce schimbări se anunță în administrație?

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord în privința salariului minim, care va fi majorat de la 1 iulie 2026. Alte reglementări agreate vizează reforma din administrație, impozitul pe cifra de afaceri și subvețiile pentru partide.

Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.

De asemenea, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026. În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide.

Coaliția a ajuns la un acord, la întâlnirea de miercuri a liderilor PSD, PNL USR și UDMR, privind o serie de măsuri cu impact economic, precum:

*creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026,

*reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de parlamentari,

*reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide,

*reducerea cu 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, potrivit unui comunicat publicat de Coaliția de guvernare, citat de G4media.ro

„Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului”, a indicat sursa citată.

Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026, urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor.

Coaliția s-a reunit, miercuri, pentru prima dată după votul PSD împotriva ministrului USR.

