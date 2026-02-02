9 mil. euro pentru 44 de km de noi rețele de apă și canalizare în Cluj. Alin Tișe: „Am folosit banii pentru beneficiul cetățenilor din județ”

Consiliul Județean anunță că a finalizat 44 de km de noi rețele de apă și canalizare în județul Cluj, iar investițiile au fost de 9 milioane de euro.

Județul Cluj are 44 km de noi rețele de apă și canalizare | Foto: Consiliul Județean Cluj

Investițiile în valoare de peste 9 milioane de euro au fost realizate prin Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare de Consiliul Județean Cluj, prin Compania de Apă „Someș"

Consiliul Județean (CJ) Cluj a finalizat și recepționat în cursul anului 2025, prin Compania de Apă „Someș" S.A. al cărei acționar majoritar este, investiții din fonduri proprii în valoare de 46.150.000 lei, în plus față de fondurile europene atrase, pentru extinderea și înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și colectare-epurare a apelor uzate.

Investițiile, ce au totalizat 44 km de rețele noi de apă și canalizare, au fost finanțate din fondul „Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare – I.I.D." al Companiei de Apă „Someș", constituit din redevența și impozitul pe profit virate Consiliului Județean Cluj și returnate de forul administrativ județean Companiei pentru derularea de noi investiții.

Alin Tișe: „Am folosit banii pentru beneficiul clujenilor”

„Am ales să folosim acești bani tot în beneficiul direct al clujenilor, pentru a completa investițiile edilitare în valoare de circa 700 de milioane de euro cofinanțate de Uniunea Europeană în ultimii 30 de ani. În paralel, avem demarate în județul Cluj alte opt contracte de lucrări finanțate din fondul IID, în valoare de peste 76 de milioane de lei, aflate în diferite stadii de execuție. Între acestea se află și investiția privind extinderea alimentării cu apă în zona de munte a județului, Apă în Apuseni, un proiect foarte important pentru clujenii de aici și care înregistrează un progres de circa 65%”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Astfel, în cursul anului 2025 au fost finalizate, recepționate ori a fost demarată procedura de recepție pentru 12 contracte de lucrări ce au vizat înființări, extinderi și modernizări ale sistemelor de apă și canalizare în 19 localități din județul Cluj.

În ceea ce privește rețeaua de apă, au fost realizați 36 de km de noi conducte de transport și distribuție, cu 527 de branșamente la imobile și patru stații de pompare. De asemenea, în ceea ce privește canalizarea, rețeaua a fost extinsă pe o lungime de circa 8 km, cu 261 de racorduri și opt stații de pompare a apei uzate.

„Doar în ultimii 13 ani, Consiliul Județean a alocat din surse proprii, respectiv din Fondul IID, circa 31,6 milioane de euro (161 milioane de lei) pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare, în special în special zona rurală a județului”, se mai arată în comunicatul CJ Cluj.

Investiții finalizate, recepționate sau aflate în procedură de recepție la terminarea lucrărilor, derulate prin Fondul I.I.D., în anul 2025, în județul Cluj

„Optimizarea funcționării și mărirea capacității stației de epurare ape uzate din loc. Apahida, județul Cluj” – o stație de epurare de 10.000 l.e.

„Extindere rețea de canalizare în localitatea Cămărașu, com. Cămărașu, jud. Cluj” – 1,54 km rețea de canalizare, 61 racorduri, 2 SPAU și 489 m conducte refulare

„Extindere rețea de alimentarea cu apă în localitatea Fodora, comuna Așchileu, județul Cluj” – 2,14 km rețea de distribuție și 56 branșamente

„Alimentare cu apă Inel Răscruci-Bonțida” – 3,30 km conductă transport și 0,51 km rețea distribuție

„Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Mica, județul Cluj” (loc. Mănăstirea, Mica, Dâmbu Mare, Sânmărghita, Valea Luncii) – 11,85 km conducte de distribuție și 139 branșamente

„Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Iclod” – 1 km conducte de distribuție și 53 branșamente și 0,53 km conductă de canalizare și 50 racorduri

„Extindere rețea de canalizare în localitatea Livada, comuna Iclod, județul Cluj” – 4,96 km rețea de canalizare, 150 racorduri la imobile, 3 SPAU și 1,28 km conducte refulare

„Optimizarea funcționării canalizării menajere între loc. Sucutard și Țaga” – 3 SPAU

Extindere rețea de apă potabilă în localitățile Borșa, Borșa Cătun și Giula, județul Cluj” – 5,95 km rețea de distribuție și 91 de branșamente la imobile

„Extindere rețea de apă în localitatea Feldioara, comuna Cătina, jud Cluj” – 4,7 km rețea distribuție și 88 branșamente; 3 SP tip hidrofor

„Extindere alimentare cu apă în satul Ghirișu Român, comuna Mociu, județul Cluj” – 3,56 km rețea distribuție, 17 branșamente și 1 SP tip hidrofor

„Alimentare cu apă, rezervor și branșamente în localitatea Aghireșu Fabrici, zona Caolina, comuna Aghireșu, județul Cluj” – 1,29 km conductă aducțiune, 2,37 km rețea distribuție, 83 branșamente și 1 rezervor 50 mc

