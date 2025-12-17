Apă mai scumpă de la 1 ianuarie 2026! Tarife majorate pentru serviciile de apă și canalizare în Cluj.

De la 1 ianuarie 2026, clujenii vor plăti mai mult pentru serviciile de furnizare a apei potabile și canalizare. Ultima majorare a avut loc în vara acestui an.

Clujenii vor plăti mai mult pentru serviciile de apă și canalizare|Foto: pixabay.com

Compania de Apă Someș SA informează că tarifele pentru serviciile de apă și canalizare vor fi majorate de anul viitor.

În august 2025, tarifele pentru serviciile de apă și canalizare au fost majorate ca urmare a creșterii cotei de TVA de la 9% la 11%, ca urmare a măsurilor fiscale impuse de Guvernul Bolojan.

Apă mai scumpă de la 1 ianuarie 2026! Tarife majorate pentru serviciile de apă și canalizare în Cluj.

Compania de Apă Someș S.A. anunță intenția de ajustare a prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, începând cu 1 ianuarie 2026.

Noile tarife propuse:

*Prețul la apă potabilă va fi de 7,85 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA)

*Tariful la canalizare-epurare va ajunge la 8,33 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA).

Potrivit Companiei de Apă, majorarea este explicată de necesitatea respectării strategiei tarifare. De asemenea, contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene impune anumite „condiționalități”.

„Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2024-2028, conform hotărârii nr. 28/09.08.2024 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare aferent Programului Dezvoltare Durabilă – PDD, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Compania de Apă Someș S.A”, se arată în mesajul publicat de Compania de Apă Someș SA pe pagina de Facebook.

Noile prețuri au fost aprobate deja de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, conform sursei citate.

Tarifele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș, cu începere de la 1 ianuarie 2026.

Ultima majorare a prețului apei la Compania de Apă Someș a avut loc la 1 august 2025.

Astfel, prețul apei potabile va fi majorat din noul an de la 6,64 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA) la 7,85 lei/mc, iar tariful de canalizare-epurare crește de la 7,05 lei/mc inclusiv TVA (11% TVA) la 8,33 lei/mc.

Pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras a șasea finanțare în valoare totală de peste 625 milioane lei, lucrările în cadrul acestui program acoperă perioada de programare 2021-2027.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: