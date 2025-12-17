Radu Constantea a comentat parcursul din acest sezon și a anunțat planurile de la „U” Cluj după pauza de iarnă

Universitatea Cluj are planuri mărețe după ultima etapă din 2025: vrea să întărească echipa în pauza competițională pentru a ajunge în play-off.

După un start modest de sezon sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, culminat cu eliminarea echipei rapid din cupele europene și cedarea punctelor în prima parte a sezonului, conducerea clubului ardelean pare să fi redresat corabia.

L-a numit în funcție pe Cristiano Bergodi, iar echipa a renăscut sub comanda tehnicianului italian. „U” Cluj are 6 victorii și două egaluri în ultimele 9 meciuri disputate în toate competițiile, astfel că șansele ca echipa să reușească calificarea în play-off pentru al doilea an la rând au crescut.

„Problema a fost și cu Neluțu”

„Sunt multe variante, sunt foarte multe meciuri directe între cele 6-7 echipe. În ultima etapă jucăm la FCSB acasă, sperăm să nu depindem de acel meci. Dacă vom ajunge la acel meci, vom încerca să ne jucăm șansa până la capăt.

Am avut acel început de sezon foarte prost, așteptările erau diferite și din partea spectatorilor, și a lui Neluțu. Atmosfera nu mai era foarte bună și, ca să spun așa, am avut o experiență necesară. A fost un restart pentru toată lumea. Am reușit să câștigăm câteva meciuri și am avut încredere în ultimele 7 meciuri, am legat victorii.

Cred că asta a fost problema și cu Neluțu, am avut câteva meciuri bune dar nu am reușit să legăm câteva victorii, să ofere liniște echipei”, a transmis Radu Constantea într-o intervenție pentru Fanatik.

18 jucători au contract și pentru sezonul viitor!

Oficialul clujenilor a anunțat că vor urma transferuri în pauza competițională și chiar a numit compartimentul în care sunt căutați jucători, însă nu a rostit numele vreunui jucător care ar putea ajunge pe Cluj Arena. Mai mult, Constantea a anunțat ce contracte au fost prelungite în ultima perioadă.

„Încă nu am intrat în discuții cu Cristiano despre jucători, s-a concentrat pe meciurile pe care le-am avut și pe care le avem. Îi mulțumim, știa foarte bine lotul pe care îl are la dispoziție. Dacă vom reuși în iarnă să găsim 1-2 variante care să ne ofere plus valoare din perspectiva asta, cu siguranță vom acționa, dar nu a avut cerințe speciale.

Noi suntem stabili financiar în continuare și ne dorim să rămânem așa. Vrem să nu ne depășim bugetul și la ora actuală lucrurile arată ok. Poate putem aduce jucători pe zona ofensivă.

Cred că avem 2-3 jucători cu caracteristici similare în zona ofensivă. În vară, când era Neluțu, zona extremelor nu am acoperit-o foarte bine. Atunci încă era Thiam acolo. A venit și Gheorghiță, însă nu e o extremă clasică. Până la urmă, e o părere strict personală.

Am prelungit contractele și cu Simion, respectiv Codrea. Am prelungit și cu Macalou și mai avem discuții cu câțiva jucători, vedem. Sunt Codrea, Simion, Macalou, Nistor și Chipciu jucătorii a căror contracte au fost prelungite.

18 jucători din actuala structură au contract și pentru următorul sezon. Vrem să stabilizăm lotul, să fie liniște. Ne uităm atent și ce se întâmplă cu Legea Novak, încercăm să avem un număr de jucători importanți în cadrul lotului”, a conchis Radu Constantea pentru sursa citată.

Universitatea Cluj este pe locul 7 înaintea ultimului meci din acest an, programat pe teren propriu contra Farului Constanța.„Studenții” au 30 de puncte după 20 de etape și sunt la egalitate cu Oțelul Galați, echipa aflată pe ultimul loc care asigură prezența în play-off la finalul sezonului regulat.

