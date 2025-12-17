Sezon de toamnă încheiat în Liga 3! Cum a fost parcursul fiecărei echipe

Weekendul trecut a avut loc ultima etapă programată în 2025 din cadrul Ligii a 3-a de fotbal masculin din România.

Toate cele patru echipei din județul Cluj care evoluează în al treilea eșalon au fost repartizate în Seria a 8-a.

Sănătatea Cluj (locul 4, 35 de puncte) este echipa clasată cel mai sus, pe ultima poziție care asigură prezența în play-off la finalul sezonului regulat.

Unirea Dej este pe locul 8, cu 14 puncte acumulate după 17 etape, cu doar unul mai mult decât Academia de Fotbal Viitorul Cluj, grupare aflată o poziție mai jos.

Ultima în clasamentul general este Arieșul Sticla Turda, echipă care nu a obținut decât două rezultate pozitive în acest sezon: a încheiat la egalitate în două rânduri și a cedat în nu mai puțin de 15 partide.

Turdenii au, însă, o scuză pentru parcursul modest de până acum: echipa se pregătea să evolueze în Liga a 4-a când, cu mai puțin de o săptămână înainte de debutul noului sezon, au fost anunțați că vor lua startul în eșalonul al treilea.

Campionatul Ligii a 3-a se va relua la finalul lunii februarie, atunci când se vor disputa ultimele cinci etape din sezonul regulat.

