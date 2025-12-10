Descoperire macabră: un clujean de 40 de ani, găsit carbonizat într-o mașină abandonată

Caz șocant la Oradea, unde cadavrul carbonizat al unui clujean a fost găsit într-o mașină complet arsă, abandonată în apropierea centurii.

Caz șocant: clujean de 40 de ani, găsit carbonizat în propria mașină| Foto: Depositphotos.com

Cadavrul carbonizat al unui barbat a fost găsit într-o mașină abandonată lângă calea ferată, în Oradea. Criminaliștii investighează cazul.

Potrivit primelor informații, victima este un bărbat de aproximativ 40 de ani, originar din Florești și stabilit la Oradea. Acesta lucra ca șofer de ride sharing.

Descoperire macabră: un clujean de 40 de ani, găsit carbonizat în propria mașină

Trupul carbonizat a fost descoperit marți de un șofer al unei firme de curierat, care a observat mașina arsă complet și a alertat imediat poliția, informează Digi24.

Echipele de criminaliști au lucrat ore în șir la fața locului, colectând probe și indicii care ar putea clarifica circumstanțele tragediei. Cadavrul a fost preluat de o firmă de pompe funebre și transportat la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie, iar vehiculul a fost ridicat pentru expertiză.

Potrivit imaginilor surprinse de o cameră de supraveghere din zonă, incendiul a izbucnit ieri dimineață, în jurul orei 04:00. La câteva secunde după apariția flăcărilor, autoturismul a explodat, cel mai probabil din cauza instalației GPL care ar fi cedat în timpul incendiului.

Anchetatorii iau în calcul mai multe scenarii: posibilitatea unei crime, varianta unei sinucideri, dar și ipoteza – considerată mai puțin probabilă – a unui accident, având în vedere că drumul denivelat nu permite dezvoltarea unei viteze mari.

Cercetările continuă, iar polițiștii verifică toate camerele de supraveghere din zonă pentru a stabili ce s-a întâmplat înainte ca mașina să ia foc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: