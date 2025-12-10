Australia interzice accesul copiilor și adolescenților până la 16 ani pe rețelele de socializare

Australia a devenit prima țară din lume care a introdus, începând de miercuri, interzicerea accesului pe rețelele de socializare pentru copii și adolescenți până la vârsta de 16 ani.

Australia, prima ţară care interzice accesul copiilor sub 16 ani la reţele sociale| Foto: Depositphotos.com

Astfel, copiii și adolescenții mai mici de 16 ani nu mai pot avea conturi personale pe platformele de social media precum Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Reddit sau YouTube.

„Este într-adevăr o zi în care te simți mândru că ești australian”, a declarat, miercuri, premierul Anthony Albanese, în fața reporterilor, transmite DPA, citată de Agerpres.ro

„Este una dintre cele mai mari schimbări sociale și culturale prin care a trecut națiunea noastră”, a adăugat el, precizând că legea le va asigura celor mici o copilărie normală, le va aduce liniște părinților și va reprezenta un exemplu pentru celelalte țări.

Companiile de social media afectate de măsură au dispus de un interval de timp de un an pentru a introduce proceduri de verificare a vârstei utilizatorilor, iar încălcările acestei interdicții vor fi penalizate cu amenzi mari. Serviciile de mesagerie precum WhatsApp, e-mail, jocurile online și programele educaționale sunt exceptate de la noile reguli.

Protecție pentru copii în fața riscului de dependență digitală

Guvernul australian dorește să-i protejeze pe copii și adolescenți de riscuri precum cyberbullying, conținut neadecvat și instalarea dependenței de rețelele de socializare.

„Nu va fi perfect. Este o mare provocare. Este însă un succes că se întâmplă. Este însă un succes și că avem această discuție”, a mai susținut premierul australian.

Criticii susțin că interdicția este disproporționată și au fost deja ridicate obiecții legale la Curtea Supremă. Mulți sunt de părere că adolescenții vor căuta pur și simplu alte servicii similare, unde riscurile și verificările sunt și mai dificil de implementat și monitorizat.

Conform presei australiene, platforma de social media Reddit se pregătește să atace interdicția în instanță. Compania a anunțat anterior că va respecta noile reguli, deși nu este de acord cu ele.

Un model pentru alte țări

Alte țări iau în considerare să urmeze exemplul Australiei. În noiembrie, Danemarca a anunțat că are în vedere să restricționeze accesul copiilor până la vârsta de 15 ani pe anumite platforme de social media, invocând îngrijorări cu privire la starea de sănătate psihică a acestora.

În luna septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „inspirată” de decizia „de bun simț a Australiei de a introduce aceste restricții.

Daniel David: Se poate discuta și în România

De altfel, marți, ministrul Educației Daniel David a pledat pentru un control parental riguros în ceea ce privește accesul adolescenților la rețelele sociale.

Întrebat despre o eventuală măsură pentru interzicerea accesului copiilor până în 16 ani la TikTok, ministrul Educației a explicat că o asemenea abordare ar putea fi analizată și de țara noastră.

„Știu că s-a luat în Australia, dar nici acolo nu sunt încă sancțiuni, este o interdicție. Se poate discuta și în România”, a declarat ministrul Educației, clujeanul Daniel David.

