PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă la Târgul de Crăciun Cluj 2025 (P)

PPC susține Planeta Crăciun - Târgul de Crăciun Cluj 2025, deschis până în data de 1 ianuarie 2026, în Piața Unirii și la Sala Sporturilor din Cluj-Napoca.

PPC la Târgul de Crăciun Cluj 2025

În cadrul Târgului de Crăciun Cluj 2025, cu intrare liberă, pot fi vizitate Roata panoramică, Caruselul Planetei Crăciun, Casa lui Crăciunir, patinoarul precum și alte atracții pentru toate vârstele.

PPC este prezentă la târg, atât la patinoarul de la Sala Sporturilor, cât și în piața din centrul orașului, în zonele foto special amenajate pentru vizitatori și unde este instalat bradul de Crăciun. În zona PPC din Piața Unirii poate fi vizitat și magazinul mobil PPC Energie, sub forma unui vehicul modular, primul de acest fel din România care aparține unui furnizor de energie. Magazinul mobil PPC este dotat cu toate facilitățile unui magazin obișnuit, cu o zonă de interacțiune cu clienții, oferindu-le aceeași experiență pe care o pot avea și în restul spațiilor comerciale PPC Energie din țară. Magazinul mobil este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 09 – 17, în perioada 8 – 19 decembrie.

În zona PPC, vizitatorii târgului sunt așteptați să învârtă Roata Energiei și să să primească pe loc cadouri personalizate. În plus, în fiecare săptămână, de vineri până duminică, în intervalul orar 16-20, vizitatorii se pot înscrie în zona PPC și la tombola cu premii. Premiul al III-lea constă într-o pereche de căști wireless profesionale, premiul al II-lea este un troller pentru călătorii, iar marele premiu constă în 12 luni de energie la încheierea unui contract pentru produsul de Energie Verde, în limita a 200 lei/lună. Mai multe detalii aici. Extragerea câștigătorilor va avea loc în luna ianuarie 2026.

La Cluj, PPC a fost prezent și în perioada 28 noiembrie – 7 decembrie, Opera Fair Cluj, unde clujenii s-au putut bucura de o atmosferă de poveste după apusul soarelui și au creat amintiri în leagănul luminos PPC, iar în perioada 1-4 decembrie au primit poze instant cu Moș Crăciun.

PPC este alături de comunitatea din Cluj susținând evenimentul Jazz in Park și producția de scurt metraj Magicianul, prezentă în cadrul TIFF 2025.

În acest an, PPC susține alte două târguri de Crăciun din țară – cel din București, respectiv Craiova, ca parte din angajamentul său de a sprijini proiecte dedicate comunităților și de a aduce energia bună mai aproape de oameni.

PPC Energie se implică activ în proiecte de artă din toată țara și susține instituții culturale reprezentative care îmbogățesc viața comunităților din care fac parte.

Susținerea proiectelor culturale din toată țară se aliniază cu strategia companiei de a se implica în dezvoltarea comunităților, în paralel cu furnizarea de servicii integrate, adaptate consumului eficient și responsabil de energie electrică.

