Consiliul Județean a deschis procedura de expropriere pentru drumul județean care asigură un acces important spre zona turistică Beliș-Fântânele

Consiliul Județean Cluj a emis decizia de expropriere necesară pentru începerea lucrărilor de modernizare pe drumul județean Căpușu Mare – Beliș, arteră care asigură un acces important spre zona turistică Beliș-Fântânele.

Consiliul Județean a deschis procedura de expropriere pentru drumul județean care asigură un acces important spre zona turistică Beliș-Fântânele|Foto: Consiliul Județean Cluj

Administrația județeană a aprobat, miercuri, proiectul privind emiterea deciziei de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere aferent drumului județean 103K Căpușu Mare - Râșca – Beliș.

Aproximativ 350 de proprietari sunt parte a culoarului de expropriere de pe drumul județean Căpușu Mare – Râșca – Călățele – Beliș, cu o surpafață de circa 23.700 mp.

Acces rutier facil spre zona turistică Beliș-Fântânele: Consiliul Județean a deschis procedura de expropriere pentru DJ 103 K

„Urgența emiterii acestei decizii de expropriere, prin care, practic, parcelele de teren expropriate trec în domeniul public al județului Cluj, a fost determinată de necesitatea transmiterii actului administrativ de expropriere către ADR Nord-Vest, autoritate de management pentru acest proiect european.

Ne bucură faptul că pentru modernizarea acestor drumuri extrem de importante, din care unul va funcționa ca o minicentură a Clujului iar celălalt va facilita accesul spre zona de munte, vom folosi bani europeni nerambursabili”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Foto compoarativ Căpușu Mare - Râșca – Beliș|Sursa: Consiliul Județean Cluj

Valoarea totală a exproprierilor este de 326.000 lei.

Fonduri europene pentru două drumuri județene importante din Cluj

Necesitatea aplicării procedurii de expropriere a fost determinată de faptul că DJ 103K, arteră care asigură un acces important spre zona turistică Beliș-Fântânele, nu respectă normativele tehnice necesare pentru a se încadra în categoria unui drum județean modernizat prin fonduri europene. Mai exact, drumul județean DJ 103K nu are, în acest moment, lățimea corespunzătoare necesară, motiv pentru care s-a luat decizia lărgirii acestuia, prin expropierea unor porțiuni de teren adiacente.

Investiția de modernizare a drumului județean 103K este parte a proiectului de modernizare și reabilitare a drumurilor județene DJ 170B și DJ 103K, finanțat din fonduri europene obținute de Consiliul Județean Cluj. Ambele loturi de drumuri însumează o lungime de 34 km și vizează modernizarea întregii structuri a carosabilului, de la fundație și până la stratul de uzură.

În plus, drumurile județene vor beneficia de dotări moderne specifice: parcări auto, stații de autobuz, trotuare, stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, șanțuri și rigole pavate betonate, accese la proprietăți și drumuri laterale, poduri și podețe noi, ecoducte pentru animale, ziduri de sprijin din gabioane, parapeți de siguranță, marcaje și indicatoare rutiere, etc.

Contractul de finanțare pentru cele două drumuri județene a fost semnat de Consiliul Județean Cluj în demcebrie 2024, iar în prezent licitația este realizată pentru ambele proiecte.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: