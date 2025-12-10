Sindicaliștii din Educație protestează în fața Guvernului și cer demisia ministrului Daniel David: „Demnitatea profesorilor nu se negociază”

Mai bine de 1.000 de sindicaliști din educație, inclusiv din Cluj, s-au adunat miercuri pentru a protesta în fața Guvernului. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David.

Sindicaliștii din Educație protestează în fața Guvernului și cer demisia ministrului Daniel David: „Demnitatea profesorilor nu se negociază"

Protest al sindicatelor din Educație în fața Guvernului României.

Profesorii au ieșit în stradă. Sindicaliștii din Educație, inclusiv din Cluj, cer demisia ministrului Daniel David

Anterior, sindicaliștii anunțaseră un amplu protest în contextul conflictului deschis cu ministrul Educației, Daniel David, precum și al tensiunilor acumulate în școli în urma măsurile fiscale adoptate în toamnă de Guvern.

Sindicaliștii din Educație protestează în fața Guvernului și cer demisia ministrului Daniel David: „Demnitatea profesorilor nu se negociază”

Sute de profesori și sindicaliști din Educație s-au adunat, miercuri, în fața Guvernului în cadrul unei acțiuni de protest menite să atragă atenția asupra dificultăților apărute în sistemul de educație în contextul măsurilor fiscale.

Mai mult, recent, ministrul Daniel David a responsabilizat profesorii pentru rata ridicată a analfabetismului funcțional în cazul elevilor, aspect care a generat un val de nemulțumiri în sistem.

Sindicaliștii din Educație protestează în fața Guvernului și cer demisia ministrului Daniel David

De altfel, în condițiile în care în spațiul public au apărut informații cu privire la creșterea normei didactice în sistemul preuniversitar de învățământ, Ministerul Educației a reacționat, miercuri, prin intermediul unui mesaj în care a denunțat „dezinformările”.

„Ca urmare a informațiilor eronate vehiculate recurent în spațiul public privind o eventuală creștere a normei didactice, Ministerul Educației și Cercetării precizează faptul că nu există discuții în această privință și nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învățământul preuniversitar. Așa cum ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri, măsurile fiscal-bugetare cu impact în educație au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate și dezvoltare”, a transmis Ministerul Educației.

Profesorii au ieșit în stradă: Care sunt revendicările sindicaliștilor

Federațiile sindicale anunță că protestul din 10 decembrie este doar începutul unei serii de acțiuni de stradă, dacă Guvernul nu renunță la măsurile care afectează personalul didactic și funcționarea școlilor.

Printre revendicări se regăsesc asemenea solicitări, precum:

*stoparea creșterii normei didactice la 20 de ore pe săptămână,

*oprirea comasărilor de școli,

*revenirea asupra tăierilor de posturi,

*asigurarea fondurilor pentru bursele elevilor

*corectarea subfinanțării cronice a sistemului.

Sindicaliștii din Educație protestează: „Aroganța și indiferența fac victime"

Protestul vine într-un context în care federațiile sindicale au cerut demiterea ministrului Daniel David, după ce acesta a declarat într-o intervenție publică faptul că „sindicatele nu mai pot avea rolul de acum în sistem” și că a vedea totul în alb și negru este „o gândire infantilă”.

Protestul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE), care au publicat la începutul săptămânii afișele oficiale ale mobilizării, însoțite de mesaje critice la adresa Guvernului și a ministrului Educației.

