Legea privind pensiile speciale, care modifică vârsta de pensionare a magistraților, pe masa CCR

CCR decide, miercuri, constituționalitatea legii care modifică vârsta de pensionare a magistraților și stabilește cuantumul pensiei la 70% din ultimul salariu net, pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Judecătorii Curții Constituționale analizează, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind proiectul legii pensionării magistraților, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Concret, judecătorii sunt de părere că legea atacată creează un regim juridic dezavantajos și discriminatoriu pentru magistrați în privința dreptului lor la pensie, în raport cu categorii profesionale aflate în situații similare, adică a altor beneficiari de pensii de serviciu.

Judecătorii de la Instanța supremă au decis vinerea trecută, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților.

Instanța supremă a remis un comunicat de presă în care enumeră motivele pentru care consideră această lege ca fiind neconstituțională:

*discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu;

*încalcă brutal independența justiției;

*elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați;

*încalcă standardele internaționale statuate prin jurisprudența CJUE și CEDO;

*încalcă caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale;

*utilizează termeni ambigui și neclari și prezintă lacune normative care fac legea incompatibilă cu standardul de claritate și previzibilitate într-un stat de drept.

Guvernul a aprobat noul proiect de modificare a pensiilor magistraților, care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii și procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție. Curtea Constituțională a motivat atunci că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

