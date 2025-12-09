Mircea Abrudean, discuții cu patronatele din construcții: „România se construiește, iar un rol important în acest proces le revine antreprenorilor”

Președintele Senatului continuă discuțiile cu patronatele din construcții, după dezbaterile de la Cluj privind dinamizarea economiei. „Există nevoia unui cadru legislativ unitar, care să sprijine mediul de afaceri”, spune Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean: „România se construiește, iar un rol important în acest proces le revine antreprenorilor"

La începutul lunii noiembrie, președintele Senatului s-a întâlnit la Cluj cu reprezentanți ai sectorului economic al construcțiilor pentru discuții aplicate privind demersurile necesare pentru dinamizarea activității economice.

Recent, dezbaterile inițiate la Cluj au continuat cu reprezentanți ai Patronatului societăților din construcții – Filiala Transilvania.

„România se construiește!

Nu, nu este o metaforă. Dacă vrem «o țară ca afară» e treaba fiecăruia dintre noi să contribuie, iar în acest proces, un rol important au chiar antreprenorii”, a transmis șeful Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, elementul central al discuțiilor a vizat identificarea principalelor dificultăți cu care se confruntă în prezent domeniul construcțiilor, inclusiv aspecte legate de cadrul legislativ, presiunea financiară asupra operatorilor economici și provocările din procesele de achiziții publice.

„Am înțeles că există nevoia unui cadru legislativ clar, coerent și aplicabil unitar, care să reducă riscurile contractuale și să sprijine atât autoritățile contractante, cât și mediul de afaceri”, a adăugat președintele Senatului în mesajul citat.

Mircea Abrudean a arătat că Senatul rămâne angajat în identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea cadrului legal care reglementează activitatea din domeniul construcțiilor.

