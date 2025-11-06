Mircea Abrudean: „Județul Cluj este un exemplu de dezvoltare, spirit antreprenorial și muncă serioasă!”

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, aflat într-o vizită acasă la Cluj a transmis că județul reprezintă un exemplu de dezvoltare.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a lăudat județul Cluj și a explicat că mare parte a dezvoltării de aici s-a datorat sectorului economic al construcțiilor.

„Județul Cluj este un exemplu de dezvoltare, spirit antreprenorial și muncă serioasă! Mare parte din această creștere se datorează sectorului economic al construcțiilor pentru că, dacă ne gândim un pic, fiecare clădire ridicată, fiecare șantier finalizat, fiecare proiect dus la capăt înseamnă încredere, locuri de muncă și creștere reală”, a transmis Mircea Abdrudean, potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook.

Președintele Senatului Româniai a mai precizat că trecem printr-o perioadă complicată cu:

reforme fiscale

modificări legislative

termene de plată amânate

investiții publice prioritizate, în funcție de etapa de dezvoltare

El a punctat că toate acestea pun presiune pe firme și pe oameni.

„Șantierul României nu s-a oprit, ci s-a reașezat. Unele investiții au fost încetinite, dar vor fi reluate în următoarele luni. Fondurile europene și programele guvernamentale se vor concentra pe proiecte cu impact economic și social real.

Am vorbit despre modificări legislative necesare și despre provocările reprezentanților acestui sector de activitate astăzi (joi, 6 noiembrie 2025 - n. red.), la Cluj, la întâlnirea cu reprezentanții Patronatului Societăților din Construcții și am mulțumit celor prezenți pentru răbdare, încredere, investiții și inovație. România intră într-o etapă nouă. Suntem în linie dreaptă pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) care va însemna mai multă stabilitate, o creștere a ratingului de țară și o imagine mai bună pentru investitori. Este o confirmare că direcția în care mergem este una corectă și responsabilă”, a conchis Mircea Abrudean.

