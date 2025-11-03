Lege pentru protecția pădurilor, aprobată de Senat. Mircea Abrudean: „Va permite intervenția rapidă și controlată, nu exploatarea comercială”.

Șeful Senatului a anunțat aprobarea legii care privește protecția pădurilor care se usucă. „Trebuie să existe echilibru între protecția mediului și intervenția responsabilă acolo unde pădurea este în pericol”, spune Mircea Abrudean.

Legea care permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor, aprobată de Senat. Mircea Abrudean: „Am votat pentru pădurile României, pentru viitor și pentru aer curat”|Foto: Mircea Abrudean – Facebook

Senatul României a adoptat, luni, proiectul de lege inițiat de Mircea Abrudean, care vizează intervenția rapidă și controlată în pădurile care se usucă, precum și în cazurile de focare ce reprezintă un pericol fitosanitar.

La începutul toamnei, șeful Senatului semnala că din cauza unui vid legislativ, mii de hectare de pădure din România se usucă, iar legislația trebuie adaptată pentru a permite intervenții necesare pentru sănătatea pădurilor.

Lege pentru protecția pădurilor, aprobată de Senat. Mircea Abrudean: „Va permite intervenția rapidă și controlată, nu exploatare comercială”

Inițiativa a venit în urma sesizărilor primite din mai multe comune din județul Cluj, unde hectare întregi din Parcul Natural Apuseni se confruntă cu fenomenul de uscare a arborilor.

„Am aprobat astăzi legea al cărei inițiator sunt și care va permite intervenția rapidă și controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor”, a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a mulțumit colegilor pentru susținerea proiectului de lege.

Legea care permite intervenţia rapidă şi controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor, aprobată de Senat. Mircea Abrudean: „Am votat pentru pădurile României, pentru viitor și pentru aer curat”|Foto: Mircea Abrudean – Facebook

„Cu doar câteva luni în urmă, reprezentanți din mai multe comune din județul Cluj mi-au transmis sesizări legate de faptul că hectare întregi din Parcul Natural Apuseni se usucă și m-am angajat să ajut la rezolvarea acestei probleme prin actualizarea legislației”, a adăugat președintele Senatului într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

NU exploatării comerciale a pădurilor

În România, mii de hectare de pădure se usucă și există inclusiv riscul incendiilor pentru că, pentru a putea interveni cu tratamentele silvice necesare, este nevoie de avize de la mai multe entități, care pot dura luni de zile.

„Vreau să fie foarte clar! Nu deschidem exploatarea comercială a pădurilor.

Este un proiect de bun-simț, iar forma inițială a fost îmbunătățită prin amendamente, astfel încât să existe echilibru între protecția mediului și intervenția responsabilă acolo unde pădurea este în pericol. Am votat pentru pădurile României, pentru viitor și pentru aer curat”, a aexplicat Mircea Abrudean.

Prin proiectul de lege adoptat de Senat a fost introdusă definiția „situației de urgență fitosanitară”, pentru a putea interveni rapid și controlat atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurii. De asemenea, legea prevede sancțiuni atât pentru cei care întârzie avizele, cât și pentru cei care depășesc limitele aprobate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: