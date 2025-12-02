Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale

Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, marți după-amiaza, pe reforma pensiilor magistraţilor, care crește vârsta de pensionare a magistraților și stabilește cuantumul pensiei la 70% din ultimul salariu net.

Ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților va avea loc marți de la ora 14:30.

La finalul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat noul proiect de modificare a pensiilor magistraților, care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul se va aplica și personalului auxiliar din instanțe și parchete, angajaților de la Institutul Național de Expertize Criminalistice, precum și magistraților asistenți și personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituțională.

Consiliul Suprem al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, 27 noiembrie, variantei actualizate a proiectului reformei pensiilor pentru magistrați.

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre jaloanele restante din cererea de plată numărul 3, care poate costa România 231 de milioane de euro. Data limită pentru reforma pensiilor speciale a fost fixată pentru 28 noiembrie, iar ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, semnala că în joc sunt peste 230 de milioane de euro, bani din PNRR.

Proiectul inițial al Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților fusese respins de Curtea Constituțională pe motiv că Executivul nu a așteptat emiterea avizului CSM.

