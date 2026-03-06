Emil Boc, intervenție la Bruxelles, pe tema fondurilor europene: „Nu puneți fermierii și primarii să lupte pentru aceeași sumă de bani”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a avut o intervenție în plenul Comitetului European al Regiunillor, pe tema fondurilor europene.

Edilul a vorbit despre viitorul fondurilor europene.

„Cred că suntem cu toții de acord că următorul Cadru Financiar Multianual trebuie să asigure un rol puternic al regiunilor și al orașelor și după 2027”, a spus Emil Boc, în plenul Comitetului European al Regiunilor, potrivit unui clip publicat pe pagina sa de Facebook.

Intervenția lui Emil Boc a fost făcută în prezența Comisarului european pentru buget, Piotr Serafin.

Primarul municipiului Cluj-Napoca e exemplificat cum putem să fim siguri că vocea regiunilor și a orașelor este în continuare auzită.

„Avem nevoie de măsuri de protecție judiciară, nu doar de vorbe. Da. Avem verificări regionale, dar ce înseamă, de fapt aceste verificări? Trebuie să definim exact ce înseamnă asta pentru regiuni, astfel încât acestea să poată avea un cuvânt de spus în tot ceea ce privește cadrul național”, a mai spus Emil Boc.

El a mai subliniat faptul că trebuie inclus cel puțin un capitol teritorial în fiecare plan național.

„Nu puneți fermierii și primarii să lupte pentru aceeași sumă de bani. Nu ar trebui să mutăm conflictul din Bruxelles, către capitalele naționale. Să păstrăm și după 2027 o Uniune Europeană a capitalelor, dar și o Uniune a orașelor și regiunilor”, a conchis Emil Boc.

