O zi distanță până la meciul caritabil de handbal pentru victimele violenței domestice: „U” Cluj - Suceava. Cum puteți dona?

Haide „U”! Vino la meciul „U” Cluj – Suceava, în 7 martie, o partidă de handbal dedicată sprijinului victimelor violenței domestice sau participă la efortul comun prin achziționarea unui „bilet donație” pentru această cauză.

Meci caritabil de handbal | Foto: Handbal Masculin „U” Cluj - Facebook

Suporterii echipei „U” Cluj, dar și cei care doresc să să alăture efortului comun de susținere a cauzei vicitmelor violenței domestice sunt așteptați, sâmbătă, 7 martie la meciul de handbal „U”- Suceava.

O partidă cu miză mare, dincolo de sport.

Meci caritabil de handbal pentru victimele violenței domestice: U Cluj - Suceava. Cum puteți dona?

Pe 7 martie, ora 16:00, „U” Cluj transformă meciul de handbal într-un gest de sprijin pentru victimele violenței domestice.

Astfel, 50% din valoarea biletelor achiziționate online va fi donată către Asociația Atena Delphi.

De asemenea, este disponibil un „bilet donație” virtual, care nu oferă acces în sală, dar reprezintă o donație integrală (100%) pentru această cauză.

Asociația Atena Delphi oferă sprijin victimelor violenței domestice din Cluj-Napoca — femei, bărbați și copii — prin consiliere psihologică și juridică, sprijin material și programe dedicate reintegrării într-un mediu sigur.

Ce este violența domestică?

Conform Legii 217/2003, republicată, Art. 3, violența domestică înseamnă „orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală sau cibernetică care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima”.

Statisticile poliției arată că, în fiecare săptămână, o femeie își pierde viața în urma violenței exercitate de partenerul său, iar în ultimii 11 ani peste 500 de femei au fost ucise în România.

Doar în 2025, potrivit Scena9.ro, au fost înregistrate 59 de cazuri de femicid la nivel national.

Tipuri de violență domestică

Violența domestică se manifestă într-o multitudine de forme, precum:

* Violența verbală

* Violența psihologică

* Violența fizică

* Violența sexuală

* Violența economică

* Violența socială

* Violența spirituală

* Violența cibernetică

