Acciza la benzină și motorină NU va fi redusă. Președintele Nicușor Dan: „Nu se pune problema”.

Președintele României, Nicușor Dan a spus că nu se va interveni pentru reducerea accizelor la benzină și motorină.

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, 5 martie 2026, referitor la creșterea prețurilor la carburanți, că nu se pune problema ca, pe această componentă de taxe și accize ale statului, să se intervină și a menționat că este bine că situația este monitorizată de Consiliul Concurenței.

„Pot să spun, deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situație, pot să spun, cu titlu general, așa, grosier, din prețul benzinei pe care un om îl plătește la pompă, jumătate este prețul brut al petrolului rafinat și jumătate sunt taxele și accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca, pe această componentă de taxe și accize ale statului, să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat în legătură cu majorarea prețului carburanților, având în vederea situația externă și dacă va fi o discuție în CSAT despre această situație sau guvernul trebuie să intervină.

El a adăugat că nu este posibil ca eventuale sancțiuni să fie luate „în secunda în care evenimentul se întâmplă”.

„Iar pe partea cealaltă, Consiliul Concurenței s-a întâmplat în istoria lui să sancționeze - și foarte sever - practici anticoncurențiale, numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată și nici nu e fizic posibil să se întâmple în secunda în care evenimentul se întâmplă. Se sancționează peste o lună, se sancționează peste două, dar e foarte bine că președintele Consiliului Concurenței a ieșit și a avertizat că se uită exact la acest fenomen, pentru că bineînțeles că el are efect în lanț pe toată economia și pe nivelul de trai al oamenilor”, a mai spus președintele.



Întrebat dacă ar putea să ceară Guvernului să vină cu o schemă de sprijin pentru populație, în cazul în care prețurile vor continua să crească foarte mult, Nicușor Dan a spus: „Când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuții, cum s-a mai întâmplat”.

Reamintim că recent, transportatorii cereau Guvernului României reducerea accizelor la motorină și benzină cu cel puțin 50%.

