Mai multe autobuze pe ruta Florești - Cluj-Napoca. Vor fi curse suplimentare.

Pe ruta Cluj-Napoca - Florești va fi suplimentat numărul de autobuze pentru călători.

Anunțul a fost făcut de Primăria Florești, joi seara, 5 martie 2026.

„Pentru a îmbunătăți mobilitatea și a reduce timpii de așteptare, au fost operate ajustări ale programului de transport pentru liniile M22 și M23, cu aplicare începând din 7 martie 2026”, a transmis Primăria Florești, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Iată care sunt principalele modificări:

Mai multe curse pe linia M22

În zilele de sâmbătă și duminică, între 13.00 – 19.00, vor fi introduse curse suplimentare, pentru a reduce intervalele mari dintre plecări.

Cursă suplimentară seara. În zilele lucrătoare se introduce o plecare suplimentară din Bucium la ora 22.20.

Coordonare cu linia M81 (Săvădisla)

Pentru o acoperire mai bună a traseului comun, vor fi introduse plecări suplimentare din Cluj-Napoca la 13.25 și 17.10, iar plecarea de la 15.00 pe M23 va fi decalată la 16.00.

Locuitorii din Luna de Sus vor avea și posibilitatea deplasării spre domiciliu cu linia M81 la ora 14.30.

„Gradul de utilizare al noilor curse va fi monitorizat în weekendurile următoare, pentru a evalua eficiența și necesitatea menținerii lor”, se mai arată în postarea publicată pe pagina Primăriei Florești.

