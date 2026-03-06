Liceul Montessori Cluj – Comunicare privind ocuparea locurilor de muncă vacante

COMUNICARE PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE

Liceul Montessori Cluj, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Brașov, nr. 33, jud. Cluj, având CUI 37011513, organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

Lucrător bucătărie (spălător vase mase) cod cor 941201 – 1 post vacant.

Concursul va avea loc vineri, 13.03.2026, ora 14:00, la adresa situată în mun. Cluj-Napoca, str. Brașov, nr. 33, jud. Cluj.

Înscrierile pentru participarea la concurs se realizează prin trimiterea unui CV pe adresa de e-mail corina_lapadean@yahoo.com până în data de 13.03.2026, ora 09:00.

Concursul va consta în susținerea unui interviu!

Informații suplimentare pot fi oferite la telefon 0749.211.146 și/sau la adresa de e-mail corina_lapadean@yahoo.com.