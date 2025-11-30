Peste 11.780 de pensii speciale: cei mai mulți beneficiari sunt foști judecători și procurori

Numărul beneficiarilor de pensii speciale continuă să crească, astfel că, în octombrie, România avea 11.786 de persoane care beneficiau de pensii de serviciu. Cei mai mulți dintre aceștia sunt foști magistrați.

Crește numărul beneficiarilor de pensii speciale| Foto: Depositphotos.com

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în octombrie 2025, de 11.786 de persoane, în creștere cu 27 persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.845 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), informează Agerpres.ro

Peste 11.780 de pensii speciale: cei mai mulți beneficiari sunt foști judecători și procurori

Conform datelor oficiale, cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor - 5.755, dintre care 2.555 cu pensie din BASS.

Cea mai mare pensie medie de serviciu depășește 25.000 de lei

În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.408 lei, din care 7.513 din BASS și 22.235 de la bugetul de stat.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat, în octombrie anul curent, 795 de persoane (690 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.910 de lei, din care 3.003 de lei pensie din bugetul de stat.

Parlamentarii au o pensie medie de peste 6.200 de lei

În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 873 de persoane (654 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.215 de lei (3.520 de lei de la bugetul de stat).

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România - 1.339 de pensionari (toți cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.082 de lei, din care 8.025 lei suportați din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 678 de persoane (toți cu pensie din BASS), media fiind de 10.317 de lei, din care 2.408 de lei cota suportată din bugetul de stat.

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor - 2.346 de pensionari (1.924 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.055 de lei, din care 4.320 de lei suportați din bugetul de stat.

Conform proiectului de modificare a legii privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul își va asuma răspunderea, marți, în Parlament, pensia magistraților este stabilită la 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare crește la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție majorată de la 10 la 15 ani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: