Un weekend plin de emoție, la Iulius Mall Cluj: cadouri de Ziua Internațională a Femeii și evenimente pentru copii (P)

Luna martie este despre gingășie, eleganță și ambiție, despre femei și tot ce le reprezintă, iar la Iulius Mall Cluj celebrăm Ziua Internațională a Femeii cu surprize inedite. Tot în acest final de săptămână, brandurile tale favorite din Iulius Mall s-au pregătit cu oferte speciale pentru doamne și domnișoare. Simpaticele marionete vor fi prezente și în acest weekend cu o nouă reprezentație, iar Planetariul îi așteaptă pe micii curioși la Iulius Mall Cluj.

Duminică, 8 martie 2026, Iulius Mall Cluj va oferi cadouri doamnelor și domnișoarelor. Dacă vii să te răsfeți la o sesiune de shopping sau la o plimbare alături de cei dragi, poți primi unul dintre darurile pregătite: flori de la Magnolia, un kit de beauty de la Gerovital, produse de Youth Essentials sau vouchere la Mado și Yep`n`Yo. Tot ce trebuie să faci este să te asiguri că te întâlnești cu reprezentanții care vor fi prezenți în Iulius Mall, în intervalul 12.00 – 14.00.

În acest weekend, și brandurile s-au pregătit pentru Ziua Internațională a Femeii. Cupio propune promoții de până la 50%, Douglas are o varietate de produse reduse cu până la 30%, iar Nike te așteaptă cu o surpriză în locație, dar și cu reduceri de până la 20%. Și OptiBlue are promoții de până la 50%, pe tot parcursul lunii martie, la ochelari de vedere și de soare, iar Chopstix vine cu promoții speciale în weekend.

În continuare, în Atrium, este prezent Planetariul, de unde curioșii de toate vârstele pot pleca „să descopere” universul prin proiecțiile full dome. Mai multe detalii puteți afla pe pagina de Facebook dedicată evenimentului.

Spectacolul de teatru din această săptămână va aduce în fața micilor spectatori îndrăgita piesă „Muzicanții din Bremen”. Cortina se va ridica pentru simpaticele marionete sâmbătă, de la ora 11.00, în food court-ul Iulius Mall Cluj.

Dacă ai uitat să iei un simbol al primăverii pentru femeile dragi din viața ta, te așteptăm la Târgul de Mărțișor, aflat la parterul Iulius Mall. Vei descoperi o colecție diversificată de mărțișoare inedite, create manual de artizani pasionați.