FCSB a pus ochii pe un jucător de la CFR Cluj! Reacția conducerii din Gruia

Prin vocea patronului Gigi Becali, campioana FCSB și-a manifestat interesul față de fundașul CFR-ului, Matei Ilie.

Echipa de start a CFR-ului de la ultimul meci / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Matei Ilie, fundaș la CFR Cluj, este unul dintre jucătorii doriți de campioana en-titre de la vară.

Prin vocea patronului Gigi Becali, roș-albaștrii și-au manifestat interesul față de stoperul ardelenilor. Pe lângă Matei Ilie, omul de afaceri ar vrea să-l transfere și pe Mario Tudose, de la FC Argeș.

Deși putea face obiectivul unui transfer în această iarnă, Ilie a rămas la CFR, întrucât nicio echipă nu a fost dispusă să plătească suma dorită de patronul Neluțu Varga, adică 1,5 milioane de euro.

S-a vorbit despre un transfer la Dinamo sau în Rusia, însă Ilie a rămas, în cele din urmă, în Gruia, iar acum este în vizorul FCSB-ului. Daniel Pancu, antrenorul echipei, a comentat posibilitatea ca acesta să ajungă în curtea rivalei începând cu sezonul viitor.

„Joacă de mult timp cu Sheriff Sinyan. E un cuplu sudat și orice plecare va influența echipa o perioadă, chiar dacă-l avem pe Huja.

L-am adus pe Huja pentru că eram siguri că Matei va pleca. (n.r. despre o plecare a lui Ilie la FCSB). Clubul este cel mai important”, a spus antrenorul pentru Digi Sport.

Matei Ilie este unul dintre jucătorii principali pentru export din actualul lot al CFR-ului. Transferat în urmă cu trei ani de la Padova, Ilie s-a impus rapid ca titular în defensiva vișiniiilor, iar acum a ajuns unul dintre fotbaliștii indispensabili pentru Daniel Pancu.

