Drumul expres Cluj-Dej: 33 de milioane de lei pentru un nou studiu de fezabilitate și un nou termen de realizare

A fost semnat contractul de finanțare pentru un nou studiu de fezabilitate necesar pentru realizarea drumului expres Cluj-Dej.

Un nou studiu de fezabilitate pentru realizarea drumului expres Cluj-Dej|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță semnara contractului de finanțare pentru elaborarea studiului de fezabilitate al drumului expres Cluj–Dej.

Este vorba despre un al doilea studiu de fezabilitate pentru același proiect semnat în ultimii ani.

Drumul expres Cluj-Dej: 33 de milioane de lei pentru un nou studiu de fezabilitate și un nou termen de realizare.

Obiectivul general al proiectului este realizarea Drumului Expres Cluj–Dej, ca infrastructură rutieră modernă și sigură, destinată îmbunătățirii mobilității regionale, reducerii timpului de călătorie și creșterii fluenței traficului între Cluj și Dej. Conform CNAIR, proiectul urmărește eliminarea blocajelor la intrările și ieșirile din localități, transferul traficului de tranzit în afara zonelor urbane, îmbunătățirea siguranței rutiere și diminuarea poluării și a zgomotului, în concordanță cu Master Planul General de Transport și conexiunile cu TR 35 și Autostrada A3.

Valoarea proiectului este de 33,04 milioane de lei, din care 11,12 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin FEDR, respectiv 40% din valoarea eligibilă. Cofinanțarea publică, în proporție de 60%, se ridică la 16,68 milioane de lei.

Termenul limită pentru implementarea proiectului este 31 decembrie 2029, potrivit datelor CNAIR.

Licitații succesive pentru studii de fezabilitate

Proiectul drumulului expres Cluj-Dej a avut parte de-a lungul anilor de câteva licitații anunțate și lansate pentru aceleași studii de fezabilitate, nereușind să depășească însă etapa licitațiilor.

În iunie 2021 era lansată licitația pentru proiectul drumului expres Cluj – Dej, iar durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate a drumului de circa 75 de km era estimată la 18 luni.

Însă, proiectul nu s-a concretizat, motiv pentru care în ianuarie 2023 CNAIR anunța încă o licitație pentru studiul de fezabilitate.

Ulterior, în primăvara lui 2024, CNAIR a suspendat licitația pentru proiectarea drumului expres Cluj-Napoca – Dej, ca urmare a solicitărilor de clarificare pe care le-au transmis firmele de proiectare.

În decembrie 2024, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate pentru construirea drumului expres Cluj – Dej.

