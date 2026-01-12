UBB denunță informațiile „vădit neîntemeiate” privind numirea judecătorului clujean Dacian Dragoș la CCR: „Demersul nu servește consolidării democrației”

UBB Cluj reacționează în cazul suspendării decretului de numire a judecătorului Dacian Dragoș la CCR și arată că profesorul clujean îndeplinește condițiile de vechime în specialitate juridică.

Universitatea Babeș-Bolyai semnalează că acuzațiile care îl vizează pe judecătorul CCR Dacian Dragoș privind neîndeplinirea condițiilor de vechime de 18 ani în specialitatea juridică în învățământul superior sunt „vădit neîntemeiate”.

Conform UBB, inițiativa AUR are menirea de a fragiliza statutul și autoritatea Curții Constituționale.

Universitatea Babeș-Bolyai a reacționat, luni, în cazul sesizării unei avocate AUR privind suspendarea decretului de numire a judecătorului Dacian Dragoș la CCR.

În esență, sesizarea avocatei AUR, Silvia Uscov, care a contestat la Curtea de Apel București decretul de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător al Curții Constituționale - numire făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută -, viza vechimea în specialitate juridică necesară.

Astfel, în contextul informațiilor potrivit cărora profesorul clujean Dacian Dragoș nu ar fi îndeplinit, la momentul numirii sale în calitate de judecător al Curții Constituționale, condiția privind vechimea de cel puțin 18 ani în specialitate juridică în învățământul superior, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca arată că Dacian Dragoș este angajat al UBB din anul 2002, întreaga sa carieră academică fiind legată de predarea și cercetarea în domeniul științelor juridice.

După cum arată UBB, Dacian Dragoș a ocupat succesiv, prin concurs, o serie de funcții didactice:

*asistent universitar (25.02.2002 – 24.02.2003), având în structura postului ore la disciplinele: Drept administrativ; Drept comunitar; Dreptul muncii.

*lector universitar (24.02.2003 – 01.10.2006), având în structura postului ore la disciplinele: Drept administrativ; Drept comunitar; Dreptul muncii.

*conferențiar universitar (01.10.2006 – 01.04.2013) având în structura postului ore la disciplina Drept administrativ. Titlul de conferențiar a fost confirmat prin Ordinul 4869/2006 al Ministrului Educației și Cercetării, în baza propunerii CNATDCU, dosarul de concurs fiind analizat și validat de Comisia de Științe Juridice din cadrul acestuia.

*profesor universitar (01.04.2013 – prezent) având în structura postului ore la disciplinele: Drept administrativ; Drept administrativ european și comparat; Uniunea Europeană: mecanisme și instituții; Achiziții publice, și doctoranzi ȋn domeniul de doctorat Drept.

În plus, profesorul universitar Dacian Dragoș deține calitatea de conducător de doctorat în domeniul Științe Juridice, fiind membru al Școlii doctorale de Drept din cadrul Facultății de Drept a UBB în urma obținerii abilitării in anul 2013. Mai mult, a fost membru al comisiei de științe juridice din cadrul CNATDCU.

„UBB își exprimă ferm dezaprobarea față de lansarea în spațiul public a unor susțineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul și autoritatea unei entități fundamentale a statului de drept – Curtea Constituțională –, demers care nu servește consolidării democrației și care nu trebuie promovat”, se arată în informarea publicată de Universitatea Babeș-Bolyai.

În iulie 2025, profesorul Dacian Dragos, președintele Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, a fost numit judecător al Curții Constituționale printr-un decret semnat de președintele Nicușor Dan.

Recent, președintele Nicușor Dan arăta că, în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda decretul de numire a judecătorului clujean Dacian Dragoș la CCR, Administrația Prezidențială va numi un nou judecător pentru a se pronunța pe legea pensiilor magistraților.

„Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător doi ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor magistraților”, a declarat șeful statului.

De altfel, Nicușor Dan a precizat că, din punctul lui de vedere, demersul împotriva judecătorului Dacian Dragoș, numit de el vara trecută la Curtea Constituțională, nu se justifică.

