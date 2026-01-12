RO-ALERT! Un urs a fost văzut luni dimineață în județul Cluj!

În cursul zilei de astăzi, 12 ianuarie, localnicii din Țaga și Fizeșul Gherlii au aflat de prezența unui animal sălbatic în zonă.

Prezența unui urs a fost semnalată luni în județul Cluj |Foto: Depositphotos.com

Potrivit celor de la Gherla INFO, luni, în jurul orei 12.30, a fost semnalată prezența unui urs în județul Cluj, între localitățile Țaga și Fizeșu Gherlii.

În acest sens a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă, iar zona va fi cercetată de un echipaj SMURD și de jandarmi.

,,A fost semnalată prezența unui urs între localitățile Țaga și Fizeșu Gherlii. Astfel, din dispeceratul integrat s-a emis un mesaj de avertizare RO-Aler.

În zonă se va deplasa preventiv un echipaj SMURD, împreună cu jandarmi.”, transmite ISU Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: