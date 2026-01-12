Circulație în condiții de iarnă în județul Cluj, dar fără drumuri blocate. Șoferii, îndemnați să circule cu prudență.

Zeci de drumuri județene au fost deszăpezite în Cluj, iar în contextul condițiilor meteo nefavorabile șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență.

În cursul dimineţii zilei de luni, 12 ianuarie, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier dar, din cauza condițiilor meteorologice specifice acestei perioade a anului și a temperaturilor sub zero grade Celsius, pe mai multe sectoare de drum din zona de munte s-a intervenit în vederea deszăpezirii și combaterii fenomenului de polei, informează Consiliul Judeţean Cluj.

În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, precum și să utilizeze cauciucurile de iarnă și lanțurile, mai ales pe sectoarele de drum situate în zona de munte a județului, unde se circulă în condiții de iarnă, iar pe unele cu dificultate.

Pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul zilei de duminică, 11 ianuarie, s-a acționat pe 9 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 9 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 11 drumuri județene, cu 2 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 60 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de 11 ianuarie s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 11 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 12 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 2 drumuri județene, cu 2 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 90 de tone.

Intervenții pe zeci de drumuri județene|Foto: Consiliul Județean Cluj



Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de duminică, 11 ianuarie, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 15 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 17 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 7 drumuri județene, cu 2 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 190 de tone.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) în cursul zilei de 11 ianuarie s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 3 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 2 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 8 drumuri județene, cu un utilaj. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 40 de tone.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5) în cursul ultimelor 24 de ore, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 9 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 6 utilaje. În cadrul acestor acțiuni nu a fost necesară folosirea de material antiderapant.

În continuare se acționează cu utilaje în vederea deszăpezirii și cu materiale antiderapante pentru combaterea fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență.

