Intervențiile pentru deszăpezire continuă în Apahida: localnicii, îndemnați să lase libere căile de acces pentru utilaje

În Apahida continuă acțiunile de deszăpezire și curățare a spațiilor publice în contextul ninsorilor abundente din ultima perioadă.

În Apahida continuă acțiunile de deszăpezire| Foto: Primăria Comunei Apahida - Facebook

Administrația locală din Apahida anunță continuarea acțiunilor de ridicare și evacuare a zăpezii acumulate în urma ninsorilor de pe tronsoanele de stradă și de pe trotuarele din localitate.

Evacuarea zăpezii contribuie la creșterea siguranței cetățenilor în deplasarea pe domeniul public.

Transportul acesteia se va realiza cu utilaje de încărcare și basculante.

„În măsura posibilităților, vă rugăm să nu blocați căile de acces, pentru a permite intervenția eficientă a echipajelor”, transmite primarul Cristina Belce.

Acțiunile vor continua până la degajarea completă a zonelor afectate de ninsori, potrivit informării publicate de Primăria Apahida într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Conform prognozei actualizate de meteorologi, județul Cluj este vizat de o atenționare meteo de vreme rea până miercuri, 14 ianuarie. Astfel, se vor semnala temperaturi de până la minus 19 grade Celsius și ninsori viscolite.

