Maia Sandu, mesaj în favoarea unirii cu România: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat public că ar susține unirea cu România, dacă ar avea loc un referendum în acest sens.

Maia Sandu: „As vota pentru unirea cu România”| Foto: Maia Sandu - Facebook

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub.ro

„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a mai spus Maia Sandu.

Președintele Republicii Moldova a explicat că, deocamdată, nu există o majoritate în rândul moldovenilor care să-și dorească reunificarea țării cu România, iar aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un obiectiv pentru care există susținere în rândul populației.

„Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim”, a mai spus Maia Sandu, conform sursei citate.

Sandu a vorbit și despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut.

La alegerile parlamentare din Molodva, desfășurate în septembrie anul trecut, Rusia a cheltuit circa 300 de milioane de euro pentru a influența rezultatul scrutinului, a mai arătat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” 2025 de publicația britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse.

Pe 24 decembrie 2020, Maia Sandu a fost învestită în funcția de președinte al Republicii Moldova, după victoria din 15 noiembrie 2020, când a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. La 24 decembrie 2024, Maia Sandu a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de șef de stat, după ce a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, devenind primul președinte reales prin vot direct al cetățenilor.

