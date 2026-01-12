Cazul „Djokovic”, deslușit. De ce ar fi fost lăsat acasă, de fapt, mijlocașul?

CFR Cluj încearcă o reconstrucţie la jumătatea sezonului, marcat în prima parte de insuccese atât pe plan sportiv, cât şi financiar.

Damjan Djokovic / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După 21 de etape, ardelenii sunt pe o poziţie nefirească: locul 11, cu 26 de puncte, eliminaţi din cupele europene şi cu şanse minime de a mai prinde play-off-ul.

Sufocaţi de datorii, Neluţu Varga i-a vândut pe Emerllahu și Louis Munteanu, iar în birouri se pregătesc vânzările lui Meriton Korenica şi Matei Ilie. În plus, ardelenii i-au lăsat acasă pe doi dintre veteranii vestiarului, Damjan Djokovic şi Ciprian Deac, despre care s-a scris că au rămas la Cluj tocmai pentru ca șefii clubului să le forțeze plecarea de la echipă.

Lăsat acasă pentru că și-a cerut banii!

Situația s-a schimbat, însă, în cazul croatului. Dacă Deac n-a avut de ales și a trebuit să accepte situația, Djokovic a fost, în cele din urmă, chemat în stagiul de pregătire de la Oliva Nova.

Se pare, însă, că motivul pentru care jucătorul în vârstă de 35 de ani a fost inițial lăsat acasă nu are legătură cu partea sportivă, ci a fost, mai degrabă, o „pedeapsă” pentru faptul că și-ar fi cerut drepturile financiare.

„Pancu nu a avut nicio problemă cu Djokovic, în cazul lui a fost vorba de neînțelegeri cu cei din conducere. Au fost discuții aprinse, cel mai probabil din cauza banilor. El ar fi amenințat chiar că își depune memoriu și, în acest context, Djokovic a rămas acasă.

După câteva zile lucrurile s-au rezolvat și el a zburat în Spania. Ce l-ar fi făcut pe Pancu să se razgândească de la o zi la alta, mai ales că este genul de antrenor ferm în pozițiile sale și destul de încăpățânat?”, povestesc sursele ProSport.

Reacția lui Neluțu Varga

Sursa citată l-a contactat pe Neluțu Varga, patronul echipei, pentru a-i cere un punct de vedere în legătură cu informațiile publicate în acest articol, dar omul de afaceri a negat că ar fi fost vorba despre așa ceva. Mai mult, finanțatorul echipei a transmis că a fost o decizie luată de către Daniel Pancu.

„A fost decizia lui Pancu. Eu nu mă bag în deciziile antrenorului. Nu a fost vorba de bani, pentru că ei mai au doar o lună de primit, care va fi și ea plătită în curând. În câteva zile vor fi cu plățile la zi”, a spus cel care este patron la CFR din 2017.

Damjan Djokovic se află în ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj, formație la care a revenit în vara anului 2024 și unde mai are contract până la finalul acestui sezon.

Croatul se află la a treia perioadă în Gruia, după ce a mai evoluat aici între 2013-2014 și 2017-2021. Alături de vișinii a reușit că câștige patru titluri, o Cupă a României și o Supercupă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: