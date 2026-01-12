Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și terenuri: taxarea va fi aplicată la valoarea de piață a imobilelor

Impozitele pe locuințe vor crește din nou în condițiile în care Guvernul pregătește un nou sistem de taxare bazat pe valoarea de piață a proprietăților.

Guvernul pregătește o schimbare majoră în modul de impozitare a locuințelor, deși noile taxe locale au intrat recent în vigoare.

Autoritățile vor să renunțe la actualele grile fiscale și să introducă un sistem care să taxeze proprietățile în funcție de valoarea lor reală de piață, iar măsura ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027, semnalează Newsweek.ro

În decembrie anul trecut, Guvernul Bolojan adopta o ordonanță de urgență prin care regimul actual de impozitare a clădirilor rezidenţiale se menţine până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piaţă, conform reformei asumate prin PNRR.

De la acel moment, impozitele pentru case și apartamente ar urma să fie calculate pe baza valorii de piață, ceea ce înseamnă că proprietățile mai scumpe vor fi taxate mai dur, menționează sursa citată.

Analiștii economici avertizează că, în multe cazuri, noile reguli vor duce la impozite semnificativ mai mari pentru proprietari.

Uniunea Europeană impune creșterea veniturilor bugetare locale, inclusiv prin actualizarea valorii impozabile a proprietăților, astfel încât taxarea să reflecte mai bine valoarea de piață reală și să aducă venituri mai mari pe plan local.

Taxe mai mari în Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, taxele locale cresc în 2026 cu procente cuprinse între 55% și 80%. După cum arată administrația locală, majorările sunt determinate exclusiv de noile prevederi ale Codului Fiscal.

De exemplu, pentru un apartament de 55 de metri pătrați, impozitul anual ajunge la 515 lei în zona A, față de 330 de lei anul trecut. În zona B, crește de la 303 lei la 495 lei, iar în zona C de la 277 lei la 474 lei pe an.

În vara anului trecut, specialiștii avertizau că majorarea impozitelor pe locuințe ar avea un impact semnificativ asupra populației, în contextul în care noile măsuri se vor suprapune altor măsuri fiscale aplicate deja.

Foto: Depositphotos.com

