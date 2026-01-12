Zeci de intervenții ale salvamontiștilor clujeni la început de an: echipele Salvamont au predat SMURD 10 persoane

Zeci de accidentări au fost raportate pe domeniile schiabile din județul Cluj, de la debutul sezonului de schi, iar echipele Salvamont au predat 10 persoane către SMURD și Ambulanță.

Zeci de accidentări pe domeniile schiabile din județul Cluj, de la debutul sezonului de schi

Condițiile meteorologice de la începutul acestui an au umplut domeniile schiabile din Cluj de iubitori ai sporturilor de iarnă.

Zăpada căzută în primele zile ale anului, temperaturile scăzute și vacanța de iarnă a elevilor au fost condițiile cumulate ale unui debut de sezon de schi foarte bun în județ.

Din păcate însă, caracteristic fiecărui debut de sezon de iarnă, și numărul accidentărilor este mai ridicat, potrivit unei informări publicate de Consiliul Județean Cluj.

În primele zile ale acestui an, respectiv în perioada 1-11 ianuarie 2026, salvamontiștii clujeni au fost solicitați să intervină în 46 de cazuri:

*26 de accidentări au necesitat intervenția salvatorilor montani pe domeniul Mărișel,

*19 pentru zona Buscat

*un caz a fost soluționat în Cheile Turzii. Dintre cele 46 de persoane accidentate, 10 au fost predate serviciilor SMURD ori Ambulanței.

„Felicit salvamontiștii clujeni pentru profesionalismul de care au dat dovadă în această perioadă aglomerată, contribuind semnificativ la reducerea și la optima gestionare a accidentelor montane. Datorită lor, cei care iubesc muntele și sporturile de iarnă s-au simțit în siguranță”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Cea mai solicitantă zi a perioadei a fost sâmbătă, 10 ianuarie, când salvamontiștii clujeni au salvat zece persoane pe domeniul Mărișel și șapte pe Buscat.

Recomandările salvamontiștilor clujeni

Pentru cei care se vor îndrepta către zonele turistice în care se află domenii de practicare a sporturilor de iarnă, reamintim recomandările Salvamont:

*Alegeți un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător, din punct de vedere al caracteristicilor tehnice și al reglajului legăturilor, greutății corporale și nivelului dvs. de pregătire.

*Abordați, la început, cu precauție pârtiile de schi, întrucât nu mai dețineți aceleași abilități sportive ca la finalul sezonului trecut și este necesară o mică perioadă de reacomodare.

*Schiați în așa fel încât să nu puneți în pericol viața altui schior sau să îi cauzați acestuia vreun prejudiciu.

*Adaptați-vă viteza și maniera proprie de a schia conform pregătirii tehnice, condiției fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate a pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pârtie.

*Alegeți cu grijă traiectoria pe care urmează să coborâți, în scopul protejării schiorilor aflați în aval.

*Depășiți schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiția ca această depășire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluție neașteptată a celui ce urmează să fie depășit.

*Asigurați-vă, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că atât dumneavoastră, cât și alți schiori sunteți în afara oricărui pericol, cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului, după o oprire temporară pe pârtie.

*Evitați staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia sau pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, eliberați pârtia în cel mai scurt timp posibil.

*Utilizați numai marginea pârtiei pentru urcarea sau coborârea pe jos, fără schiuri.

*Respectați indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtie și pe traseele de schi pentru agrement: Nu schiați în pădure, Nu coborâți direct, Interzis săniușul, Nu circulați pe pârtie.

*Respectați marcajele internaționale pentru gradele de dificultate ale pârtiilor de schi: verde-foarte ușor, albastru – ușor, roșu-mediu, negru – dificil.

*Nu folosiți mijloace de alunecare improvizate, tip pungi sau capace de plastic, nu sunt controlabile și generează accidente grave.

*Anunțați echipa locală Salvamont, direct, prin Dispeceratul Național Salvamont la numărul de telefon 0-SALVAMONT (0725.826.668) sau prin Serviciul 112 în cazul producerii unui accident pe pârtie, specificând următoarele: numele dumneavoastră, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și locul unde se găsesc persoanele accidentate.

