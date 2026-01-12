Interzis la manele pe BT Arena. Ionuț Rusu: „Dorim să avem evenimente de calitate, care să aducă un plus imaginii orașului”.

BT Arena din Cluj-Napoca interzice, de la începutul lui 2026, concertele de manele.

Interzis la manele pe BT Arena|Foto: BT Arena Cluj-Napoca - Facebook

Clujul interzice organizarea concertelor de manele în Sala Polivalentă.

Astfel, BT Arena spune nu pieselor unor maneliști consacrați, precum este cazul lui Leo de la Roșiori, care a mai avut spectacole în diverse locații din oraș anul trecut, iar potrivit Ticketle.ro, artistul urmează să susțină un concert în martie 2026 în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

„Nu am avut concerte de manele și nici nu plănuim să avem”, a declarat directorul BT Arena, Ionuț Rusu, în podcastul Horia Nasra Show.

Interzis la manele pe BT Arena. Ionuț Rusu: „Aducem evenimente de calitate, care să aducă un plus imaginii orașului”.

„Din punctul meu de vedere, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice.

Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a declarat recent directorul BT Arena, Ionuț Rusu, în intervenția la podcastul lui Horia Nasra.

În cei peste 11 ani de activitate, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente și a adunat peste 8 milioane de spectatori.

În 2025, pentru al doilea an consecutiv, BT Arena a fost desemnată cea mai importantă sală din EuroCup. Grație succesului echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, sala s-a bucurat de cea mai ridicată medie de spectatori din competiție și a depășit orașe precum Londra, Paris și Hamburg.

De altfel, jucătoarea de tenis Simona Halep își va organiza aici meciul de retragere, programat în vara anului 2026, în cadrul evenimentului Sports Festival.

În decursul anilor, pe scena BT Arena au urcat nume impresionante ale muzicii, precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Enzo Ramazzoti, Deep Purple, James Blunt. Doar Andre Rieu s-a bucurat, în 2023 și 2025, de cinci concerte sold-out!

Sala a fost un magnet pentru public și în alte domenii: de la cel medical, construcții sau locuri de muncă până la examene de admitere la cele mai importante universități din Cluj-Napoca, UMF, UTCN, dar și festivități de absolvire cu mii de participanți, părinți, profesori, studenți.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: