Ovidiu Cîmpean cere politici coerente și investiții cu impact real pentru proiectele de neutralitate climatică: „Orașele nu se transformă doar din birourile primăriilor”.

La nivel global, orașele sunt responsabile pentru circa 70% din emisiile de gaze cu efect de seră. Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL), inițiatorul platformei M100, cere soluții aplicate pentru viitorul verde al zonelor urbane: „Ministerele nu mai pot clama sprijinul pentru orașe doar în discursuri sau strategii pe hârtie”, spune parlamentarul clujean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Dacă vrem aer curat, trebuie să investim în orașe"

În cadrul Convenției M100 pentru neutralitate climatică 2025, deputatul liberal Ovidiu Cîmpean a semnalat rolul important al orașelor în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Astfel, orașele viitorului trebuie să-și asume un rol hotărâtor pentru a deveni mai curate, inteligente și prietenoase cu mediul în urma acțiunii concertate a administrației, mediului de afaceri și a societății civile. Însă, pentru o calitate mai bună a vieții în zone urbane prietenoase cu mediul este nevoie și de politici concrete, de implicarea factorilor de decizie, dar și a comunității.

„Dacă vrem aer curat, trebuie să investim în orașe”, explică Ovidiu Cămpean, inițiatorul platformei M100.

Platforma M100 sprijină implementarea inițiativei europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030".

Platforma M100 sprijină implementarea inițiativei europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” și își propune să transforme orașele românești în centre urbane sustenabile, în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene pentru combaterea schimbărilor climatice.

„M-am bucurat să revin în comunitatea M100 HUB, într-un moment în care această inițiativă, lansată la Cluj-Napoca în decembrie 2023 ca un demers curajos și poate ușor idealist, a devenit o platformă solidă a României europene, capabilă să genereze schimbare reală în orașele noastre”, a notat parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Orașele, la nivel global, sunt responsabile pentru aproximativ 70% din emisiile de gaze cu efect de seră. În același timp, ele consumă un procent semnificativ din energie.

„Asta înseamnă că, dacă ne dorim cu adevărat să reducem poluarea, să îmbunătățim calitatea aerului şi viața oamenilor, soluția principală și cea mai rapidă trece prin orașe.

Convenția M100 pentru neutralitate climatică 2025

Ministerele nu mai pot clama sprijinul pentru orașe doar în discursuri sau strategii pe hârtie. Angajamentul real se vede prin programe concrete de finanțare, adaptate nevoilor orașelor și capabile să susțină proiecte de mobilitate, regenerare urbană, eficiență energetică și infrastructură verde”, aduagă Ovidiu Cîmpean.

Deputatul clujean a accentuat ideea unei abordări coerente în efortul orașelor către tranziția verde:

*Coerență între politici

*Investiții cu impact real

*Comunități locale implicate

„Ministerele trebuie să lucreze împreună, altfel tranziția climatică rămâne un puzzle neasamblat. M100 poate fi liantul care le ține pe toate în aceeași direcție.

Avem acces la bani europeni, dar provocarea este să-i folosim pentru proiecte care schimbă viața oamenilor: transport public predictibil, cartiere eficiente energetic, mobilitate mai sigură, soluții verzi. Fiecare oraș are proiecte gata de implementat, trebuie doar să accelerăm programele de finanțare.

Orașele nu se transformă doar din birourile primăriilor. Trebuie să își aducă un aport important universitățile, ONG-uri, arhitecți, antreprenori, laboratoare urbane. Asta înseamnă adevăratul ecosistem de inovare urbană”, a transmis deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Clujul are ca obiectiv să fie primul oraș din România care să fie neutru din punct de vedere climatic, în primele 100 orașe din UE care să atingă acest obiectiv până în 2030, conform planului asumat cu Comisia Europeană.

