Ovidiu Cîmpean: „România trebuie să înveţe din greşelile trecutului. Oraşele se concentrau pe infrastructură, dar neluând în considerare aspectele legate de mediu”

România trebuie să înveţe din greşelile trecutului pe care oraşele noastre le-au făcut la momentul la care se concentrau pe infrastructură, dar neluând în considerare aspectele legate de mediu, a declarat secretarul de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Ovidiu Cîmpean.

El a menţionat, în context, că UE a lansat proiectul pentru o sută de oraşe neutre din punct de vedere climatic.

„Am avut o competiţie, am avut deja trei oraşe selectate la nivel european, iar după luna martie anul trecut am început să lucrăm alături de alte şase ministere pentru a sprijini această misiune (Mirror Mission Cities Hub Romania - Misiunea Oglindă a Misiunii UE) în România. În cadrul Guvernului am aprobat în octombrie comitetul Hub-ul Naţional M100, iar în decembrie am lansat Hub-ul la Cluj-Napoca”, a spus secretarul de stat.

El a explicat faptul că au fost alocaţi deja trei milioane de euro finanţare pentru Hub-ul Naţional M100 ca urmare a folosirii granturilor norvegiene.

Conform acestuia, suma de un miliard de euro, prin care sunt finanţate oraşele selectate, trebuie cheltuită până în 2030.

„Aceasta este ţinta pentru cele trei oraşe care fac parte din misiunea României la nivel european şi pentru celelalte zece oraşe care vor fi selectate. Sperăm ca în perioada 2030-2035 vom mai avea încă un miliard de euro la dispoziţie”, a mai spus secretarul de stat MIPE.

Zece oraşe din 16 municipii înscrise vor fi anunţate marţi, în cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatică M100, organizat de Hub-ul Naţional M100, pentru a se alătura iniţiativei Mirror Mission Cities Hub Romania - Misiunea Oglindă a Misiunii UE „100 de oraşe inteligente şi neutre climatic”.

Forumul este o iniţiativă unică în România care reuneşte pentru prima dată oraşe, ministere, reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiţii, ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), alături de reprezentanţi ai sectorului asociativ, academic şi privat, precum şi experţi independenţi sub o temă comună: susţinerea oraşelor româneşti în tranziţia către neutralitate climatică.

La eveniment sunt prezenţi primari şi reprezentanţi ai oraşelor care îşi doresc să ajungă neutre climatic până 2035, precum şi membrii juriului internaţional format din profesionişti renumiţi din diverse domenii relevante, cum ar fi urbanismul, neutralitatea climatică sau dezvoltarea durabilă.

Forumul pentru Neutralitate Climatică M100 oferă, timp de două zile, o platformă de dialog pentru identificarea de soluţii şi oportunităţi de finanţare, deschide dezbateri şi prezintă exemple de bune practici prin studii de caz din oraşele româneşti, dar şi cele partenere: Stavanger, Trondheim şi Reykjavik.

Forumul M100 face parte din proiectul Towards Climate-Neutral and Smart Cities through Mutual Learning, Engagement and Capacity-Building, finanţat din granturi SEE şi Norvegiene prin Fondul pentru Relaţii Bilaterale şi este implementat de UEFISCDI în calitate de operator de program, în parteneriat cu Urbanize Hub - Asociaţia Institutul pentru Dezvoltare Locală, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Nordic Edge, şi RANNIS - Icelandic Center of Research.

