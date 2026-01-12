Donald Trump spune că Teheranul a cerut negocieri, pe fondul protestelor violente din Iran: „Cred că s-au săturat să fie bătuți de Statele Unite”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderii Iranului l-ar fi contactat pentru a solicita negocieri în contextul protestelor violente din țară.

Iranul a cerut SUA negocieri în contextul protestelor masive. Trump: „Cred că s-au săturat să fie bătuți de Statele Unite"

Teheranul a cerut Statelor Unite să deschidă noi negocieri, pe fondul protestelor masive în desfășurare în Iran, în care sute de oameni au fost uciși, a declarat președintele american Donald Trump, relatează dpa și AFP, citate de Agerpres.ro

Vorbind duminică la bordul aeronavei Air Force One, Trump le-a spus reporterilor că liderii iranieni au cerut negocieri cu o zi înainte.

Trump a adăugat că ar putea fi aranjată o întâlnire cu reprezentanții iranieni, dar a spus că SUA ar putea fi nevoite să acționeze în prealabil, având în vedere protestele în desfășurare din țară.

„Cred că s-au săturat să fie bătuți de Statele Unite”, a adăugat el, referindu-se aparent la atacurile israeliene asupra programului nuclear al Iranului de anul trecut, care au implicat sprijin militar american.

Potrivit președintelui american, Teheranul începe să treacă peste linia roșie pe care a stabilit-o în ceea ce privește moartea protestatarilor în timpul acestei mișcări de o amploare fără precedent în ultimii trei ani, menționând că armata analizează „opțiuni foarte puternice”.

Trump nu a precizat ce subiecte vor acoperi discuțiile cu Iranul. Anul trecut, Teheranul a purtat discuții indirecte cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, pe tema programului său nuclear controversat.

SUA ar putea sprijini protestatarii: avertizări pentru Teheran

În contextul unei blocade aproape totale a internetului de către guvernul din Iran, Trump a sugerat, de asemenea, că SUA ar putea ajuta protestatarii să acceseze internetul prin satelit.

Întrebat dacă va face disponibil în Iran Starlink, serviciul de internet prin satelit operat de SpaceX, compania miliardarului tech Elon Musk, Trump a spus că problema este în curs de analiză și că SUA vor încerca să restabilească accesul la internet, dacă este posibil.

Trump a avertizat în repetate rânduri Teheranul cu privire la represiunea împotriva protestatarilor, spunând într-un podcast recent că îi vom „lovi foarte tare” dacă „încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut”.

Sute de morți în Iran

Conform Human Rights Activists News Agency (HRANA), asociație de presă a unor activiști iranieni pentru drepturile omului, cu sediul în SUA, cel puțin 544 de persoane au fost ucise în timpul protestelor în masă din Iran din ultimele 15 zile.

În același timp, ONG-ul Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, a transmis că a confirmat moartea a cel puțin 192 de protestatari, dar a avertizat că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare, denunțând un „masacru” și o „crimă majoră împotriva poporului iranian”. IHR a estimat, de asemenea, că peste 2.600 de protestatari au fost arestați.

Declanșate la Teheran pe 28 decembrie de către comercianți supărați de costul ridicat al vieții, protestele s-au răspândit pe scară largă și reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Republica Islamică de la proclamarea sa în 1979.

Autoritățile au impus o blocare a internetului, în vigoare de peste 72 de ore, conform ONG-ului de monitorizare a securității cibernetice Netblocks.

Fiul fostului șah și figură importantă a opoziției iraniene aflată în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a îndemnat forțele armate și de securitate pe rețelele de socializare să „fie alături de popor”.

