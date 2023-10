Din 100 de orașe din UE, Cluj-Napoca a fost ales în top 10! Va fi neutru climatic până în anul 2030

Cluj-Napoca a primit eticheta Misiunii Uniunii Europene pentru oraşe neutre din punct de vedere climatic şi inteligente. 100 de orașe au candidat pentru acest titlu.

Cluj-Napoca a primit eticheta UE pentru orașele care vor fi neutre climatic în 2030 / Foto: Facebook - Emil Boc

În anul 2022, municipiul Cluj-Napoca a fost selectat în cadrul Misiunii Comisiei Europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” și și-a asumat „direcția clară de accelerare a neutralității climatice”.

Obiectivele privind tranziția verde au fost transpuse în documentele CCC - Climate City Contract, care au fost înaintate spre evaluare către Comisia Europeană în luna martie a acestui an. În urma procesului de revizuire a documentelor depuse, Comisia Europeană a validat Planul de Acțiune Climatică Cluj-Napoca 2030, iar municipiul Cluj-Napoca a primit eticheta Misiunii, a transmis primarul Emil Boc.

„Clujul în rândul primelor 10 orașe din Uniunea Europeană! În prezența Comisarului European, Maria Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene: Cluj-Napoca a primit EU Mission Label - Climate Neutral &Smart Cities. Azi, dintr-un total de 100 orașe înscrise in competiție, 10 au primit acest Titlu”, transmite primarul Emil Boc.

„EU Mission Label” este o recunoaștere a eforturilor orașului de a gândi un plan complex pentru tranziția verde, dar și „o validare a acțiunilor și proiectelor pe care municipalitatea clujeană le derulează”.

„Eticheta Misiunii are rolul de a facilita accesul Municipiului Cluj-Napoca la finanțările europene, naționale și regionale, dar și la investițiile private. Elaborarea acestor documente a fost un efort comun, un proces ce a implicat peste 20 de actori locali și care a urmat cu atenție recomandările Comisiei Europene - prin city advisors desemnați pentru Cluj-Napoca. Această implicare consistentă a ecosistemului clujean și preocuparea constantă a cetățenilor pentru calitatea proiectelor municipalității - sunt factori care subliniază importanța acestui demers și au fost apreciați la nivelul Comisiei Europene. De asemenea, formarea Cluj-Napoca 2030 Net Zero City Coalition, care va funcționa sub umbrela Centrului de Inovare și Imaginație Civică, este un loc în care cei interesați pot consulta și discuta mai aplicat despre documentele CCC. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proces - împreună, încă o dată, am reușit să obținem un rezultat atât de important pentru orașul nostru”, a mai transmis edilul Clujului.

Cele 10 orașe din Uniunea Europeană care au primit această etichetă sunt: Sønderborg (Danemarca), Mannheim (Germania), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz și Zaragoza (Spania), Klagenfurt (Austria), Cluj-Napoca (România) and Stockholm (Suedia).

Precizările Comisiei Europene

Comisia Europeană a făcut următoarele precizări cu privire la aplicația orașului Cluj-Napoca:

„Eforturile continue ale Cluj-Napoca de a implica întreaga zonă metropolitană în procesul de tranziție către neutralitatea climatică și intenția de a oferi asistență și a împărtăși cunoștințe cu orașele românești urmăritoare sunt exemplare. Planul pentru Climat al Cluj-Napoca (CCC) articulează clar dedicarea pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2030. Acesta demonstrează că a fost conceput cu o abordare puternic participativă, evidențiind o implicare cuprinzătoare a părților interesate. Acțiunile prevăzute sunt diverse, acoperind intervenții tehnice, spații urbane, soluții bazate pe natură, guvernanță, reglementare și inovație socială, precum și măsuri de transformare digitală.

S-au depus eforturi semnificative pentru a oferi detalii cantitative și calitative pe bază de acțiuni. Abordarea precaută în tratarea viitoarelor iterații ale CCC, precum și structura de guvernanță stabilă și sprijinul local par foarte promițătoare. Planul de Investiții pentru Neutralitate Climatică este bine aliniat cu activitățile descrise în Planul de Acțiune și stabilește o arie clară de oportunitate pentru atragerea finanțării în mai multe moduri. Descompunerea sectorială identifică priorități inițiale. Indicatorii inițiali și capacitatea de a identifica și urmări resursele conferă Cluj-Napoca o poziție puternică pe care să construiască.”

