Vreme deosebit de rece, cu temperaturi de până la -19 grade, ninsori și viscol. Clujul, sub avertizare Cod galben de fenomene meteo extreme.

Mai multe zone din țară, inclusiv județul Cluj, sunt vizate de o atenționare meteo de vreme rea. Temperaturile vor ajunge la minus 19 grade Celsius, se vor semnala ninsori și viscol.

Județul Cluj, sub avertizare meteo de vreme rea: ger, ninsori și viscol |Foto: monitorulcj.ro

Meteorologii au emis o serie de avertizări meteo de vreme rea, valabile de luni, 12 ianuarie și până miercuri, 14 ianuarie.

În noaptea de luni spre marți, temperaturile vor ajunge la – 19 grade Celsius.

Prefectura Cluj a publicat un mesaj prin care semnalează atenționarea meteo de vreme rea, valabilă pentru județul Cluj, emisă de meteorologi.

Astfel, de luni, 12 ianuarie, ora 10 și până miercuri, 14 ianuarie, ora 10, județul Cluj se va afla sub avertizare Cod galben de ger, ninsori și viscol.

Luni, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime în general între -8 și 0 grade și ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor fi valori termice în jurul a -10 grade.

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3...5 cm.

Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în aproape toată țara, cu valori termice cuprinse în general între -19 și -7 grade.

Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade.

Marți aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2...8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2...3 grade în sudul Banatului.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40...50 km/h).

De asemenea, potrivit meteorologilor ANM, miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului.

