Din Antalya, interviu cu Dan Nistor: „Asta e greșeala carierei mele!”

Ajuns la 37 de ani, Dan Nistor, mijlocașul celor de la „U” Cluj, a vorbit despre regretul carierei sale de fotbalist.

Dan Nistor, veteranul Universității Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Nistor a început fotbalul la juniorii celor de la Internațional Curtea de Argeș, iar de-a lungul carierei a jucat pentru trei dintre cele mai mari echipe din Superligă: Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Sezonul său de lansare a fost 2012/2013, atunci când îmbrăca tricoul celor de la Pandurii Tg. Jiu și reușea să marcheze de șase ori în campionat și punea umărul la o performanță remarcabilă pentru gorjeni, clasarea pe locul secund la finalul ediției și calificarea în preliminariile Europa League.

„Un sfat? Nu vă uitați la bani!”

Parcursul bun al Panduriilor, încununat cu o calificare în grupele competiției, i-a făcut pe cei de la Evian să-l transfere pentru 800.000 de euro.

Mutarea în Franța nu a fost de bun augur pentru mijlocaș, care avea să bifeze doar șase meciuri și să fie considerat regretul carierei sale.

„Dacă aş da timpul înapoi, n-aş mai merge acolo, e foarte simplu. Aveam ofertă din altă parte, dintr-un campionat mai puternic, eram tânăr şi ca oricare copil am ales partea financiară, decât cea sportivă. Am regretat atunci, regret şi acum, dar nu pot da timpul înapoi.

Dacă ar fi altcineva şi aş putea să-i dau un sfat la vârsta la care am plecat eu, atunci i-aş spune să aleagă partea sportivă, că cea financiară va veni mai târziu. Dacă eşti bun, mai devreme sau mai târziu vei fi răsplătit la”, a spus Nistor, din cantonament, într-un interviu acordat pentru Orange Sport.

Ce planuri are după retragere

Ajuns la 37 de ani, Nistor mai are contract cu „U” Cluj până în vara anului viitor, astfel că va avea șansa de a ajunge fotbalistul cu cele mai multe meciuri în campionatul României.

În aceest moment a ajuns la 496 de apariții pe prima scenă, cu 19 mai puține decât recordul absolut deținut de Ionel Dănciulescu.

Totodată, el a vorbit și despre planurile pe care le are după ce se va retrage din activitate.

„Am mai multe meciuri de suflet sau care m-au marcat. Unul ar fi pierderea campionatului cu Craiova la meciul cu CFR. Cu plăcere îmi aduc aminte la Dinamo când am bătut-o pe Steaua cu 2-1, când a dat Hanca goluri.

Neplăcut ar fi pierderea Cupei României cu „U” Cluj, că am avut ghinion în 90 de minute, am avut două lovituri de departajare pentru a câştiga. Un moment bun ar fi calificarea cu U Cluj în Conference League. Un alt moment frumos ar fi naşterea copilului meu, când eram la Dinamo, iar acest lucru m-a legat mult de acest club.

Vreau să fiu antrenor, sunt la licenţa B deja, fac cursurile. Sunt cu Alex Chipciu şi sper să le terminăm mai repede.

Mi-aş dori foarte mult să mă fac antrenor secund, aşa m-am gândit. Aş vrea să am şi eu părerea mea, nu să adun doar copete. Acum vedem ce ne rezervă viitorul, să fiu sănătos”, a încheiat mijlocașul.

